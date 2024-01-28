به گزارش خبرگزایر مهر به نقل از LBC، وزارت امور خارجه لبنان در بیانیه‌ای از اقدامات موقت دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل با هدف جلوگیری از ارتکاب نسل کشی علیه فلسطینیان در غزه استقبال کرد.

این وزارتخانه از سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی خواست تا اقدام فوری «برای تضمین اجرای اقدامات موقت برای جلوگیری از جنایاتی مانند کشتار فلسطینی‌ها و قرار دادن آنها در شرایط غیرانسانی، از جمله محرومیت از غذا، آب و دارو و مجبور کردن آن‌ها به مهاجرت اجباری به خارج از نوار غزه اتخاذ کنند.»

این وزارت همچنین از تلاش‌های آفریقای جنوبی قدردانی کرد. این بیانیه تاکید می‌کند که لبنان امیدوار است این اقدامات اسرائیل را به آتش بس فوری به عنوان اولین گام برای حل عادلانه و همه جانبه مساله فلسطین وادارد.

«جوآن دونوگو»، قاضی دادگاه لاهه عصر جمعه در جلسه صدور حکم درباره شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی درباره وقوع نسل کشی در غزه، تاکید کرد: ما به شدت درباره ادامه کشته شدن غیرنظامیان در نوار غزه نگران هستیم.

وی افزود: ما حق فلسطینیان در غزه برای مصون ماندن از اقدامات نسل کشی را مورد تأیید قرار می‌دهیم.

قاضی دادگاه لاهه افزود: اسرائیل باید تدابیری در زمینه عدم وقوع جنایت کشتار علیه یک گروه انسانی و یا آسیب رساندن شدید به آنها را اجرایی کند.

وی افزود: دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که آسیبی که به غیر نظامیان در نوار غزه وارد شده، در سطح جنایت جنگی است.

در جریان جلسه صدور حکم دادگاه لاهه، رژیم صهیونیستی بارها و بارها به دلیل استفاده از زور در غزه، اظهارات تحریک‌کننده مقامات ارشد رژیم صهیونیستی که با هدف سلب شأن انسانیت از فلسطینیان و تحریک جامعه جهانی مطرح شده و همچنین به‌دلیل کشتار ده‌ها هزار نفر و مجروح کردن بیشمار غیرنظامی بیگناه در باریکه غزه، به شدت هدف انتقاد قرار گرفت.

در این ارتباط، شورای امنیت اعلام کرد پس از اعلام تصمیمات دیوان دادگستری بین‌المللی در لاهه در مورد نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه نشست اضطراری را در رابطه با جنگ در غزه و حکم صادره از لاهه برگزار خواهد کرد.

همچنین وزارت خارجه آفریقای جنوبی تاکید کرد که حکم دادگاه لاهه یک پیروزی قاطع برای حاکمیت قانون و نقطه عطفی مهم در جستجوی عدالت برای ملت فلسطین است.

در بیانیه وزارت خارجه آفریقای جنوبی آمده است: شورای امنیت سازمان ملل متحد اکنون به طور رسمی از حکم دادگاه مطلع خواهد شد. حق وتو برخی کشورها نمی‌تواند مانع برقراری عدالت بین‌المللی شود به ویژه در بحبوحه شرایط غزه که هر لحظه به واسطه اقدامات اسرائیل و نقض کنوانسیون نسل‌کشی، وخیم‌تر می‌شود.