به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم حسینی نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جریان برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی که در دانشگاه ایلام برگزار شد، گفت: عظمت ملت ایران در جهان امروز غرور آفرین است.

وی گفت: زمانی که کنفرانس تهران با حضور «روزولت» رییس جمهور آمریکا، «استالین» رییس جمهور شوروی و «چرچیل» نخست وزیر انگلیس در آذرماه ۱۳۲۲ در تهران برای بررسی اوضاع جنگ جهانی دوم تشکیل شد، «محمد رضا پهلوی» شاه ایران را به جلسه راه ندادند و شاه هر چه التماس می‌کرد با رؤسای این سه کشور دیدار کند، به درخواست وی اعتنا نشد، که این امر یک ماجرای تأسف بار در تاریخ معاصر ایران است.

مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی کارکنان و اعضای هیأت علمی وزارت علوم با بیان اینکه دانشگاه یک مکان مقدس برای مراجعه آحاد مردم است، گفت: باید قانون و اخلاق در دانشگاه حاکم باشد و بدون التزام به اخلاق و قانون، اداره دانشگاه ممکن نخواهد بود.

نماینده وزیر علوم، یادآور شد: احترام و التزام به قانوان زمینه‌ساز ایجاد نظم ادرای، انضباط مالی، مانع شکل‌گیری تبعیض و عامل اهتمام به تکریم ارباب رجوع است.

حسینی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی را ضمانت اجرای قانون در دانشگاه‌ها دانست و اظهار داشت: سیاست ما مچ‌گیری و مجازات نیست، لذا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی باید با حفظ استقلال و آگاهی بخش به اساتید و کارکنان، باید بر پیشگیری از تخلفات اهتمام داشته باشند.

در ابتدای این مراسم علی‌محمدی رییس دانشگاه ایلام ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و فرا رسیدن مبعث پیامبر اعظم (ص) یادآور شد: پیامبر اسلام برای حاکمیت دین مبعوث شدند، که از لوازم آن حاکمیت قانون و التزام به آن است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع اسلامی شدن دانشگاه‌ها به عنوان یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: التزام به قانون یکی از محورهای اصلی اسلامی شدن دانشگاه‌ها و شکل‌گیری دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی است.

رییس دانشگاه ایلام افزود: عمل و التزام به قانون نیازمند آگاهی به قانون است و در دانشگاه که مبدا همه تحولات است می‌بایست آن سطح از آگاهی و التزام به قوانین وجود داشته باشد که جامعه دینی ما آن را به عنوان یک جریان حاکم بر فضای آموزش عالی ببیند و با تاثیرپذیری از آن، به رعایت قانون و مقررات سوق داده شود.