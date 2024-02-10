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۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۸

معاون بنیاد مسکن:

۱۶۰۰ جلد سند مالکیت در گلستان تحویل داده شد

۱۶۰۰ جلد سند مالکیت در گلستان تحویل داده شد

گرگان- معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور از تحویل هزار و ۶۰۰ جلد سند مالکیت روستایی و شهری در این استان به مناسبت دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جودی عصر شنبه در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان از تحویل هزار و ۶۰۰ جلد سند مالکیت روستایی و شهری در گلستان به مناسبت ایام دهه فجر خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد هزار و ۳۰۰ جلد روستایی و ۳۰۰ جلد شهری است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدا تا کنون ۶ هزار و ۲۸۷ هزار جلد سند شهری و ۱۰۶ هزار و ۳۳۲ جلد سند روستای در استان گلستان صادر شده است، افزود: در دولت سیزدهم هزار و ۸۹۶ جلد سند مالکیت شهری و ۶ هزار ۷۲۵ جلد سند روستای تحویل داده است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور گفت: بیست و دو هزار و چهل و پنجمین پروانه ساخت مسکن روستایی توسط دهیاران روستاهای گلستان صادر و به بنیاد مسکن استان گلستان تحویل داده شد.

کد مطلب 6020077

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