۱۶۰۰ جلد سند مالکیت در گلستان تحویل داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جودی عصر شنبه در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان از تحویل هزار و ۶۰۰ جلد سند مالکیت روستایی و شهری در گلستان به مناسبت ایام دهه فجر خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد هزار و ۳۰۰ جلد روستایی و ۳۰۰ جلد شهری است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدا تا کنون ۶ هزار و ۲۸۷ هزار جلد سند شهری و ۱۰۶ هزار و ۳۳۲ جلد سند روستای در استان گلستان صادر شده است، افزود: در دولت سیزدهم هزار و ۸۹۶ جلد سند مالکیت شهری و ۶ هزار ۷۲۵ جلد سند روستای تحویل داده است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور گفت: بیست و دو هزار و چهل و پنجمین پروانه ساخت مسکن روستایی توسط دهیاران روستاهای گلستان صادر و به بنیاد مسکن استان گلستان تحویل داده شد.