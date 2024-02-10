۲۲ بهمن روز جشن ملی همراه با مشارکت پرشور برای آینده روشن است

حجتالاسلام قاسم جعفرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تبریک روز ۲۲ بهمن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: مردمی بودن ویژگی ممتاز انقلاب اسلامی ایران است که سایر انقلابها در جهان به دلیل نقص در این مؤلفه در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند و یا منحرف شدند.
وی با بیان اینکه شعار محوری امسال در ۲۲ بهمن «جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن» است، تصریح کرد: مردم ایران با ایمان به خدا، رهبری دینی و همبستگی خود توانستند به همگان ثابت کنند که در هر زمان و مکانی در مقابل استکبار خواهند ایستاد و حتی از مظلومان جهان نیز حمایت خواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: دشمن در این ۴۵ سال به حربههای مختلف سعی کرده تا این ملت را از ادامه مسیر مأیوس و ناامید کند اما آنچه که نور امید را در دل این ملت زنده نگه داشته، بیگانهستیزی و دوری از هرگونه وابستگی به نظام غرب و شرق بوده که امروز زمینه عزت و عظمت ایرانیان را در عرصه داخلی و خارجی فراهم کرده است.
تبیین دستاوردهای انقلاب ضرورت مهم فرهنگی در جامعه است
عضو شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل به دستاوردها و پیشرفتهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: ایران اسلامی با تکیه بر تربیتیافتگان مکتب اسلام در اکثر ابعاد توانسته به توسعه دست یابد و به لحاظ علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی این پیشرفت و توسعه بر همگان ثابت شده است.
حجتالاسلام جعفرزاده با بیان اینکه یومالله ارزشمند ۲۲ بهمن سند افتخار ملت ایران و اوج غیرتمندی آنها برای رهایی از استکبار جهانی است، خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بزرگی برای ملت کشور داشت که یکی از این دستاوردها اتحاد و انسجام ملت ایران بوده که هم اکنون این اتحاد کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داده است.
تقویت باورهای دینی، فرهنگ عمومی را در جامعه ارتقا میبخشد
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ما باید با انقلابی ماندن و ادامه راه شهیدان والامقام، کشور را بیش از پیش در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهیم و نیاز است در این زمینه همگان اهتمام ویژهای داشته باشیم تا بتوانیم پیشرفتهای کشور در عرصههای مختلف را دوچندان کنیم.
وی توجه به تقویت باورهای عقیدتی و دینی مردم را ضروری دانست و بیان کرد: انتظار میرود فرهیختگان و فعالان فرهنگی جامعه با تقویت باورهای مردمی در ارتقای فرهنگ عمومی با بهرهمندی از تعالیم دینی تلاش کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل یادآور شد: نظام مقدس و سربلند جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۵ سال عمر با برکت خود در رویارویی با انبوه توطئههای دشمنان، پوزه استکبار جهانی و سرسپردههای منطقهای آن را به خاک مالیده و امروز با به اثبات رساندن حقانیت و حاکمیت دائمی خود، چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند خود را جشن گرفته است.
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