استقرار ۲۷ دستگاه خودرو اورژانس در مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی اظهار کرد: ۲۷ دستگاه انواع خودرو ناوگان اورژانس ۱۱۵ مشهد در مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال منتهی به حرم مطهر امام رضا (ع)، برای خدمت رسانی به مردم، مجاوران و زائران رضوی مستقر است.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: امروز از ساعت هفت صبح تا پایان مراسم راهپیمایی، ۱۴ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۱۱ دستگاه موتور آمبولانس مستقر است.

وی ادامه داد: همانند گذشته، به منظور امدادرسانی به موقع به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی، پیش بینی‌های لازم برای راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه، انجام شده است و استقرار آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد و در سایر شبکه بهداشت و درمان تابعه دانشگاه برنامه ریزی شده است.

یزدانی گفت: در این روز تمامی ۷۶ پایگاه اورژانس ۱۱۵ مشهد در حالت آماده باش هستند و نظارت مستقیم بر روند انجام مأموریت‌های پایگاه‌ها انجام خواهد شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: همچنین مرکز هدایت بحران دانشگاه EOC و مرکز پایش و مراقبت‌های درمانی دانشگاه MCMC در حالت آماده باش هستند و کارشناس اورژانس ۱۱۵ در اتاق بحران شهرداری و مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد به منظور مدیریت و راهبری آمبولانس اورژانس ۱۱۵ در حوزه ترافیک شهر حضور دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر این استقرار بیمارستان صحرایی در قالب یک اتاق عمل و ۶۰ تخت بستری موقت و سامانه خدمات پرستاری از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.