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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۵۷

رییس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد؛

استقرار ۲۷ دستگاه خودرو اورژانس در مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد

استقرار ۲۷ دستگاه خودرو اورژانس در مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد

مشهد- رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد از استقرار ۲۷ دستگاه خودرو اورژانس در مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یزدانی اظهار کرد: ۲۷ دستگاه انواع خودرو ناوگان اورژانس ۱۱۵ مشهد در مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال منتهی به حرم مطهر امام رضا (ع)، برای خدمت رسانی به مردم، مجاوران و زائران رضوی مستقر است.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: امروز از ساعت هفت صبح تا پایان مراسم راهپیمایی، ۱۴ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۱۱ دستگاه موتور آمبولانس مستقر است.

وی ادامه داد: همانند گذشته، به منظور امدادرسانی به موقع به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی، پیش بینی‌های لازم برای راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه، انجام شده است و استقرار آمبولانس اورژانس پیش بیمارستانی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد و در سایر شبکه بهداشت و درمان تابعه دانشگاه برنامه ریزی شده است.

یزدانی گفت: در این روز تمامی ۷۶ پایگاه اورژانس ۱۱۵ مشهد در حالت آماده باش هستند و نظارت مستقیم بر روند انجام مأموریت‌های پایگاه‌ها انجام خواهد شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: همچنین مرکز هدایت بحران دانشگاه EOC و مرکز پایش و مراقبت‌های درمانی دانشگاه MCMC در حالت آماده باش هستند و کارشناس اورژانس ۱۱۵ در اتاق بحران شهرداری و مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد به منظور مدیریت و راهبری آمبولانس اورژانس ۱۱۵ در حوزه ترافیک شهر حضور دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر این استقرار بیمارستان صحرایی در قالب یک اتاق عمل و ۶۰ تخت بستری موقت و سامانه خدمات پرستاری از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.

کد مطلب 6020523

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