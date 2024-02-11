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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹

حضور با شکوه مردم شیراز در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور با شکوه مردم شیراز در راهپیمایی ۲۲ بهمن

شیراز - مردم استان فارس به خصوص شهر شیراز با حضور با شکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن جشن انقلاب را برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن امسال و جشن پیروزی انقلاب، در شیراز نیز همزمان با دیگر شهرهای استان فارس از صبح یکشنبه آغاز شد و در حال برگزاری است.

این مراسم در شیراز از ساعت ۱۰ صبح از میدان ۱۵ خرداد آغاز و به سمت میدان آزادی در جریان است و هم اکنون مردم انقلابی و ولایتمدار شیراز از تمام نقاط شیراز به خصوص خیابان‌های انقلاب، قصر الدشت، لطفعلیخان زند و کریمخان زند در حال پیوستن به صفوف مردم در سومین حرم اهل بیت شیراز هستند.

خروش انقلابی و حضور پرشور مردم شیراز در این مراسم نشان داد که مردم شهیدپرور شیراز و فارس بر خلاف تبلیغات دشمن همچنان و باشکوه‌تر از هرسال پای آرمان‌های انقلاب و نظام ایستاده‌اند.

راهپیمایان در مراسم امروز با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی در دفاع از انقلاب و ایران اسلامی و ضد استکبار جهانی و جنایات آمریکا و اسرائیل در تمام طول مسیر عزم و اراده خود بر پاسداری از این میهن اسلامی را بار دیگر به همگان نشان دادند.

حضور با شکوه مردم شیراز در راهپیمایی ۲۲ بهمن

همچنان که پیش‌بینی می‌شد حضور دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها در کنار دیگر اقشار مختلف مردمی در مراسم امروز در شیراز کاملاً مشهود است و نقطه قابل ذکر دیگر در این آئین حضور گروه‌های مردمی و موکب‌های مختلف مردمی و دولتی در مسیر راهپیمایی است و موکب‌های هیئت خبرنگار و مجمع فعالان صیانت از جمعیت نیز در میدان امام حسین علیه السلام در مسیر راهپیمایی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس برپا شده و در حال خدمات‌رسانی به مردم است و حال و هوای خاصی به این مراسم بخشیده است.

قرار است علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در پایان این مراسم سخنرانی کند.

حضور با شکوه مردم شیراز در راهپیمایی ۲۲ بهمن

کد مطلب 6020641

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