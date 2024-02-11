حضور با شکوه مردم شیراز در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن امسال و جشن پیروزی انقلاب، در شیراز نیز همزمان با دیگر شهرهای استان فارس از صبح یکشنبه آغاز شد و در حال برگزاری است.

این مراسم در شیراز از ساعت ۱۰ صبح از میدان ۱۵ خرداد آغاز و به سمت میدان آزادی در جریان است و هم اکنون مردم انقلابی و ولایتمدار شیراز از تمام نقاط شیراز به خصوص خیابان‌های انقلاب، قصر الدشت، لطفعلیخان زند و کریمخان زند در حال پیوستن به صفوف مردم در سومین حرم اهل بیت شیراز هستند.

خروش انقلابی و حضور پرشور مردم شیراز در این مراسم نشان داد که مردم شهیدپرور شیراز و فارس بر خلاف تبلیغات دشمن همچنان و باشکوه‌تر از هرسال پای آرمان‌های انقلاب و نظام ایستاده‌اند.

راهپیمایان در مراسم امروز با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی در دفاع از انقلاب و ایران اسلامی و ضد استکبار جهانی و جنایات آمریکا و اسرائیل در تمام طول مسیر عزم و اراده خود بر پاسداری از این میهن اسلامی را بار دیگر به همگان نشان دادند.

همچنان که پیش‌بینی می‌شد حضور دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها در کنار دیگر اقشار مختلف مردمی در مراسم امروز در شیراز کاملاً مشهود است و نقطه قابل ذکر دیگر در این آئین حضور گروه‌های مردمی و موکب‌های مختلف مردمی و دولتی در مسیر راهپیمایی است و موکب‌های هیئت خبرنگار و مجمع فعالان صیانت از جمعیت نیز در میدان امام حسین علیه السلام در مسیر راهپیمایی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس برپا شده و در حال خدمات‌رسانی به مردم است و حال و هوای خاصی به این مراسم بخشیده است.

قرار است علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در پایان این مراسم سخنرانی کند.