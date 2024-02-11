به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری در مراسم راهپیمایی مردم بوشهر اظهار کرد: خط انقلاب اسلامی همان خط بعثت است که با پیروزی انقلاب اسلامی پررنگ شده است.

وی با اشاره به اینکه اسلام یک دین کامل است و همه شئون زندگی را در بر می‌گیرد اضافه کرد: برخی شئون به فراموشی سپرده شده بود و با پیروزی انقلاب اسلامی مجدداً احیا شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی آرمان‌های مهمی همچون عدالت، آزادی، را احیا کرد و در راستای تحقق کامل این آرمان‌ها گام برداشت.

وی به کیفیت حرکت به سمت تحقق آرمان‌ها اشاره کرد و افزود: آرمان اصلی ما تحقق تمدن نوین اسلامی است که مدینه فاضله ما است و این مهم به عنوان افق نهایی مد نظر است که برخی را طی کردیم و برخی نیز در مسیر تحقق است.

منصوری با اشاره به شاخص‌های تحقق تمدن نوین اسلامی بیان کرد: دولت سیزدهم پای تحقق این شاخص‌ها ایستاده است و تلاش داریم که با سرعت و جدیت این موضوع را دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه این شاخص‌ها با یک نگاه انقلابی قابل تحقق است تاکید کرد: حاکمیت تفکر لیبرالی نمی‌تواند ما را به این سمت ببرد. سال‌ها برخی دولت‌ها می‌گفتند که ما نمی‌توانیم و این تفکر ما را عقب انداخت و برخی مسائل و مشکلات امروز ما نشأت گرفته از همان زمان است.

استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر مردم

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: مردم ما تجربه ۴۵ ساله خود را راه روشنی برای تحقق آرمان‌های خود می‌دانند. خیلی از توفیقات ما با اتکا به ظرفیت‌های داخلی محقق شده است.

وی استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر مردم را یک ضرورت دانست و خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را تکیه بر مردم و استفاده از ظرفیت داخل می‌داند.

منصوری با بیان اینکه جریان سالم و دست‌پاک باید در رأس امور باشد افزود: عمده کارگزاران کشور از این جنس هستند و افراد با نگاه اعتقادی انتخاب می‌شود.

وی یکی دیگر از شاخص‌ها را گره‌گشایی از مشکلات و مسائل مردم دانست و ادامه داد: رئیس جمهور اعضای دولت با حضور در شهرها و روستاهای مختلف برای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کنند.

معاون اجرایی رئیس جمهور عدالت را یکی دیگر از شاخص‌ها دانست و گفت: دولت برای تحقق عدالت تلاش جدی و ویژه‌ای دارد و برای توزیع عادلانه ثروت‌ها اقدامات مهمی انجام شده است.

وی از سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد به عنوان یک شاخص مهم دیگر یاد کرد و اظهار داشت: دولت از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده می‌کند و برای شفافیت و بستن گلوگاه‌های فساد عزمی جدی دارد.

منصوری قانون گرایی و تعهد به قوانین را یکی دیگر از موضوعات مهم دانست و اضافه کرد: عمل به قوانین را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم و دولت با وجود برخی از انتقادات نسبت به برخی مصوبات، برای اجرای آنها تلاش می‌کنیم.

وی حکمت و خردگرایی را یکی از اولویت‌های دولت دانست و بیان کرد: استفاده از ظرفیت و توان کارشناسان در دستور کار است. تکیه بر ظرفیت درون‌زای کشور از دیگر شاخص‌ها است و عقیده داریم که در داخل کشور همه ظرفیت‌ها برای دستیابی به توسعه و پیشرفت وجود دارد.

کشور تبدیل به کارگاه سازندگی شده است

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه گوشه گوشه کشور تبدیل به کارگاه سازندگی شده است گفت: در همین دهه فجر افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های مهمی را شاهد هستیم که برخی از آنها دهه‌ها ناتمام مانده بود و در این دولت تکمیل شدند.

وی به سفرهای رئیس جمهور به کشور اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۲۰۰ توافق و قرارداد بین‌المللی در این سفرها امضا شده است که دستاورد بزرگی برای کشور محسوب می‌شود. این سفرها با رعایت همه اصول دیپلماسی، با عزت نفس و در نظر گرفتن مصلحت مردم صورت می‌گیرد.

منصوری به تحولات بزرگ در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: بیش از هزار و ۸۰۰ پروژه با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در دهه فجر امسال افتتاح و کلنگ‌زنی شده است که نتیجه تلاش جدی در این عرصه است.

عزم جدی دولت برای رفع مشکلات مردم

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به عزم جدی دولت برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد: در مسیر رسیدن به قله خستگی نمی‌شناسیم و این مسیر را با سرعت طی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه این دولت پیشتاز مبارزه با فساد است، تصریح کرد: در کشف و برخورد با فساد خود را مسؤول می‌دانیم و تلاش می‌کنیم که مشکلات با سرعت رفع شود.

منصوری حضور رهبر فرزانه جامع‌نگر را یک موهبت بزرگ دانست و افزود: دولت پای کار است و با استفاده از ظرفیت نخبگانی برای رفع مشکلات تلاش می‌کند.