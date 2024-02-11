قدرت مهارنشدنی ایرانیان دشمنان را عصبانی کرده است

سردار غلامحسین محمدی اصل در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در اردبیل، اظهار کرد: آمریکا و همدستان منطقه‌ای او احساس می‌کردند که انقلاب در همان سال‌های نخستین به زوال و نابودی خواهد کشید اما غافل از اینکه با قدرت الهی، حضور آگاهانه مردم در صحنه، هدایت‌های امام و رهبری معظم انقلاب این حاکمیت مستحکم برای همیشه بقا یافته و ماندگار خواهد ماند.

وی تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به قدرت نظامی، فرهنگی و اقتصادی دست یافته و در حال گذر از مشکلات و گرفتاری‌های مختلف است و قطعاً در سال‌های پیش رو امیدواری برای رسیدن به قله‌های با عظمت پیشرفت و عزت روزافزون را به نظاره خواهیم نشست.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: یاوه‌گویی‌های آمریکا و رژیم کودک‌کش اسراییل جز عجز و ناتوانی آنها هیچ علامت و نشان دیگری را گویا نیست و دشمن تلاش می‌کند از باتلاقی که در خاورمیانه و گرداب جبهه مقاومت‌گیر کرده از آن رهایی پیدا کند.

محمدی اصل با بیان اینکه انقلاب اسلامی تمام فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان را در این ۴۵ سال خنثی کرده و قدرت نرم مردم در صحنه‌های مختلف دافع همه توطئه‌ها و ترفندها بوده است، افزود: در بهار چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز همین مسیر با قوت و قدرت ادامه پیدا می‌کند تا دشمن نتواند اهداف شوم خود را پیاده کند.

وی خاطرنشان کرد: بالاترین حاکمیت اسلامی را در کشور و به تبع آن در سایر ملل شاهد هستیم و این الگوی موفق می‌تواند مسیر پیشرفت، عزت و تکامل رو به جلو را فراهم و مهیا کند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل دستاوردهای نظامی کشورمان را بی‌نظیر توصیف کرد و ادامه داد: قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران اسباب خشم و عصبانیت و عصیانگری آمریکا و شیاطین را رقم زده است.