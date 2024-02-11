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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۰۱

فرمانده سپاه اردبیل:

قدرت مهارنشدنی ایرانیان دشمنان را عصبانی کرده است

قدرت مهارنشدنی ایرانیان دشمنان را عصبانی کرده است

اردبیل- فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: قدرت مهارنشدنی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف استکبار جهانی را عاصی‌تر از هر زمانی کرده است.

سردار غلامحسین محمدی اصل در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در اردبیل، اظهار کرد: آمریکا و همدستان منطقه‌ای او احساس می‌کردند که انقلاب در همان سال‌های نخستین به زوال و نابودی خواهد کشید اما غافل از اینکه با قدرت الهی، حضور آگاهانه مردم در صحنه، هدایت‌های امام و رهبری معظم انقلاب این حاکمیت مستحکم برای همیشه بقا یافته و ماندگار خواهد ماند.

وی تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به قدرت نظامی، فرهنگی و اقتصادی دست یافته و در حال گذر از مشکلات و گرفتاری‌های مختلف است و قطعاً در سال‌های پیش رو امیدواری برای رسیدن به قله‌های با عظمت پیشرفت و عزت روزافزون را به نظاره خواهیم نشست.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: یاوه‌گویی‌های آمریکا و رژیم کودک‌کش اسراییل جز عجز و ناتوانی آنها هیچ علامت و نشان دیگری را گویا نیست و دشمن تلاش می‌کند از باتلاقی که در خاورمیانه و گرداب جبهه مقاومت‌گیر کرده از آن رهایی پیدا کند.

محمدی اصل با بیان اینکه انقلاب اسلامی تمام فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان را در این ۴۵ سال خنثی کرده و قدرت نرم مردم در صحنه‌های مختلف دافع همه توطئه‌ها و ترفندها بوده است، افزود: در بهار چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز همین مسیر با قوت و قدرت ادامه پیدا می‌کند تا دشمن نتواند اهداف شوم خود را پیاده کند.

وی خاطرنشان کرد: بالاترین حاکمیت اسلامی را در کشور و به تبع آن در سایر ملل شاهد هستیم و این الگوی موفق می‌تواند مسیر پیشرفت، عزت و تکامل رو به جلو را فراهم و مهیا کند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل دستاوردهای نظامی کشورمان را بی‌نظیر توصیف کرد و ادامه داد: قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران اسباب خشم و عصبانیت و عصیانگری آمریکا و شیاطین را رقم زده است.

کد مطلب 6020776

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