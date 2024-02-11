حضور در راهپیمایی نشانه مشارکت باشکوه در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن الموتی در سخنرانی یوم الله ۲۲ بهمن تنکابن با اشاره به وقایع دوران پهلوی و رخدادهای جهانی و قیاس آن با دوران انقلاب اسلامی اظهار داشت: مطالعه کتاب‌های نگاشته شده توسط تاریخ دانان و نویسندگان مشهور آن زمان نشان می‌دهد، خبری از مدینه فاضله‌ای که برخی امروزه سعی دارند در فضای مجازی از آن دوران نشان بدهند، نیست.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: مردم ایران همواره سعی کردند در تمامی عرصه‌ها، پشتیبان نظام اسلامی باشند و حضور پرشورشان در این مراسم، بیانگر حضورشان در انتخابات پیش رو نیز است.

این استاد دانشگاه در بخش دیگر سخنان خویش به بیان برخی دغدغه‌های مردم پرداخت و خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه‌های مردم نارضایتی از نظام اداری بوده و شایسته است مدیران در هر مسئولیتی قرار دارند، انجا را محور عالم بدانند و با روحیه جهادی به امور محوله بپردازند.