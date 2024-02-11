به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی ظهر یکشنبه در جمع مردم همدان در راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان امام (ره) همدان با بیان اینکه همانطور که امروز برای جشن انقلاب و شهدای عزیز انقلاب اسلامی حضور داشتید، عنوان کرد: ان شاالله در ۱۱ اسفند با این شور اشتیاق در صندوق رأی حاضر شوید.

وی با اشاره به اینکه دشمن ما استکبار جهانی است که از ابتدای انقلاب دست از دشمنی بر نداشت و در تمام دوران پیروزی انقلاب اسلامی هر روز مشغول توطئه هستند؛ اظهار کرد: از ابتدای انقلاب درگیری ایجاد کردند جنگ را تحمیل کردند، تحریم را تحمیل کردند و دشمنی‌های مختلف ایجاد کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: حال نیز شما عزیزان می‌بایست همیشه در صحنه باشید، در صحنه انتخابات باشید و با لبیک به آرمان‌های انقلاب در سر صندوق حاضر باشید.

کدخدایی با اشاره به اینکه مردم ما با رهبری امام خمینی (ره) سرنوشت خود را خودشان تعیین کردند، افزود: نظام جمهوری اسلامی با حضور مردم با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه ۲۲ بهمن یادآور رشادت‌های خیل عظیم جوانان و مردم ما است، اظهار کرد: مردمی که بر اساس بیان خداوند در قرآن سرنوشت خود را رقم زدند و دست رد بر استکبار زدند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مردم ایران، رژیم ستم شاهی تا بن دندان مسلح را کنار زدند، رژیمی که برای حفظ منافع استکبار ایجاد شده بود و برای تأمین منافع ایرانی تلاش نمی‌کرد، ادامه داد: امروز هم به کشورهای مختلف نظیر عربستان اینگونه بوده است، در خاطرات افراد رژیم سابق مشهود است که همه اراده و اختیار در اختیار آمریکا بوده و تمام منافع اقتصادی کشور در اختیار آمریکا قرار داشت.

کدخدایی تصریح کرد: مردم مسلمان و متدین ایران با لبیک به ندای رهبر انقلاب اسلامی تاکنون بار انقلاب را بر دوش کشیدند، استقلالی در کشور وجود نداشت. سلاح‌هایی که با پول این مردم خریداری می‌شد، در منافع استکبار هزینه می‌شد نه امنیت و آزادی و استقلال وجود نداشت و اینگونه بود که شعار اساسی انقلاب اسلامی به استقلال و آزادی تبدیل شد.

وی با اشاره به اینکه این خود مردم ایران هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسی مدیریت در کشور را بر عهده داشته باشد، افزود: نظام جمهوری اسلامی نظامی نیست که از کسی گرفته شده باشد. کدخدایی یادآور شد: جمهوری اسلامی بر اساس استناد و اندیشه مردم سالاری دینی شکل گرفته است؛ مردم سالاری یعنی اینکه نظر مردم در کشور بر اساس اندیشه دینی حکم فرما است، هم در قبل و هم در بعد از انقلاب همیشه مردم در صحنه بودند.

وی تصریح کرد: امروز در انتخابات مجلس بالغ بر ۵۰ هزار نفر ثبت نام می‌کنند و این احساس تعلق مردم به مردم سالاری دینی است. کدخدایی با اشاره به اینکه در سایر انتخاب‌ها نیز همین است، اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند به مردم القا کند که رأی آنها تأثیری در کشور ندارد، از سویی نیز تلاش می‌کنند که بیان کنند جمهوری اسلامی خدماتی نداشته است.

کدخدایی تاکید کرد: با این شرایط، شما کافی است امکانات امروز همدان با قبل از انقلاب مقایسه کنید و بدانید که چه خدماتی پس از انقلاب اسلامی به مردم شده است.