رییس کانون مداحان شاهین شهر به قتل رسید

یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفت: رسول شهریاری، کارمند آرامستان بهشت معصومه و رئیس کانون مداحان شاهین شهر در خیابان پرستار شاهین شهر به ضرب گلوله افراد ناشناس با انگیزه نامعلوم به قتل رسید.

دستگیری قاتل توسط عوامل اطلاعات در دست پیگیری است.