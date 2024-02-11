رییس کانون مداحان شاهین شهر به قتل رسید

یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفت: رسول شهریاری، کارمند آرامستان بهشت معصومه و رئیس کانون مداحان شاهین شهر در خیابان پرستار شاهین شهر به ضرب گلوله افراد ناشناس با انگیزه نامعلوم به قتل رسید.
دستگیری قاتل توسط عوامل اطلاعات در دست پیگیری است.
اصفهان - رییس کانون مداحان شاهین شهر به علت نامعلوم به قتل رسید.
یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفت: رسول شهریاری، کارمند آرامستان بهشت معصومه و رئیس کانون مداحان شاهین شهر در خیابان پرستار شاهین شهر به ضرب گلوله افراد ناشناس با انگیزه نامعلوم به قتل رسید.
دستگیری قاتل توسط عوامل اطلاعات در دست پیگیری است.
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