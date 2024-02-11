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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

رییس کانون مداحان شاهین شهر به قتل رسید

رییس کانون مداحان شاهین شهر به قتل رسید

اصفهان - رییس کانون مداحان شاهین شهر به علت نامعلوم به قتل رسید.

یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفت: رسول شهریاری، کارمند آرامستان بهشت معصومه و رئیس کانون مداحان شاهین شهر در خیابان پرستار شاهین شهر به ضرب گلوله افراد ناشناس با انگیزه نامعلوم به قتل رسید.

دستگیری قاتل توسط عوامل اطلاعات در دست پیگیری است.

کد مطلب 6021138

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      0 0
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      پس یارانه چی شد
    • ابراهیم ایران پور مبارکه IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      انالله وانا الیه الراجعون.در گذشت رئیس کانون مداحانشاهین شهر مرحوم رسول شهریاری را تسلیت عرض نموده .امید آنست که نیروی انتظامی مقتدر با شناسایی قاتل وتحویل قاتل یا قاتلین به دستگاه قضایی با برهم زنندگان نظم وامنیت مردم با قاطعیت هر چه بیشتر برخورد نمایند .با تشکر وسپاس ابراهیم ایران پور مبارکه

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