جعل عناوین سازمانی و اداری در گمرکات بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان بیان داشت: در پی دریافت یک فقره گزارش کلاهبرداری در یکی از گمرکات استان، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان با تشکیل تیمی جهت بررسی موضوع به محل اعزام که با اقدامات گسترده اطلاعاتی و فنی مشخص شد یک باند کلاهبردار حرفه ای با جعل عناوین مختلف سازمانی و اداری در پوشش عوامل ترخیص کار گمرک از چندین نفر از واردکنندگان عمده ماشین آلات راه سازی در جنوب کشور جمعا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: با اقدامات فنی و اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه های پلیسی عامل اصلی کلاهبرداری شناسایی که با بررسی های دقیق تر مشخص شد متهم به مقصد یکی از استان های مجاور متواری شده که با همکاری ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی کنجی شهرستان بندرخمیر در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی های فنی به عمل آمده پس از مواجه شدن با دلایل و مدارک موجود، صراحتا به ۱۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری تحت عنوان ترخیص ماشین آلات راه سازی با همدستی افرادی دیگر اعتراف کرد که تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری دیگر متهمان این پرونده ادامه دارد و متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.