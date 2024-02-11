به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عباس موسوی ظهر یکشنبه در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: ابعاد محرومیت زدایی در قرارگاه بسیج سازندگی و توجه به نگاه متوازن خدمت و رفاه در جامعه را از شاخصه‌های مهم انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی افزود: اگر در طول تاریخ ایران ۱۰ نفر را در صدر افراد شاخص نام ببریم مطمئناً امام راحل در صدر این این افراد است.

امام جمعه گیلانغرب تصریح کرد: امام با تربیت افرادی همچون شهید بهشتی و شهید مطهری رویه‌ای دیگر را پی می‌گیرد و انقلاب را تبدیل به یک جریان پویا و پیوسته می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این انقلاب و جریان سازی باعث نابودی استکبار و یاران استکبار شده است، گفت: یکی از دستاوردهای انقلاب تفکر جهاد سازندگی است، جهادی که تا دورترین مناطق و محروم‌ترین مناطق کشور وارد و کشور را از ویرانه‌ای به آبادانی تبدیل کرد.

حجت الاسلام موسوی گفت: تمامی جریان‌های مقاومت امروز، شجاعت خود را از امام راحل به ارث برده‌اند و به فرموده مقام معظم رهبری هنوز تا نقطه مطلوب راه زیادی در پیش داریم.

امام جمعه گیلانغرب افزود: تفکرات غیرانقلابی و دشمنان نفوذی در سال‌های اخیر به نام برجام و برجام ۲ در تلاش بودند که دستاوردهای نظامی و موشکی را از ایران بگیرند و دست کشور را از دفاع خالی کنند تا به راحتی داعش و امثالهم ایران را تصرف کنند.