به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در طلیعه چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ملت بزرگ و با بصیرت ایران اسلامی بار دیگر با حضور آگاهانه و دشمنان شکنانه خود حماسه آفرین شده و برگ زرین دیگری را در تاریخ پرافتخار این مرز و بوم رقم زدند.

وی افزود: در این میان مردم شریف و ولایت مدار کرمانشاه نیز که همواره در خط مقدم حمایت از انقلاب و نظام اسلامی قرار داشته اند با حضور پرشور خود حمایت همه جانبه خود را از آرمان‌های اصیل انقلاب نشان داده و ثابت کردند حقه‌ها و حربه‌های دشمنان تأثیری در آنها نداشته است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: امروز صدها هزار نفر از مردم مرز دار کرمانشاه در سراسر این استان پهناور بار دیگر با آرمان‌های خمینی کبیر (ره) و رهبر فرزانه انقلاب تجدید عهد و میثاق کرده و نشان دادند برای همیشه مدافع این نظام و انقلاب که متعلق به امام زمان (عج) است، خواهند ماند.

وی یادآور شد: به فضل الهی مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن امسال زیر چتر امنیتی پلیس و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی در آرامش کامل و پرشورتر از سال‌های گذشته برگزار شد که جا دارد صمیمانه از تلاش‌های مخلصانه همه دست اندرکاران مراسم و نیروهای امنیتی خصوصاً همکاران پرتلاش خود در مجموعه انتظامی قدردانی کنم.

سردار حاجیان با قدردانی از حضور پرشور مردم کرمانشاه در مراسم راهپیمایی، ابراز امیدواری کرد در انتخابات پیش رو نیز شاهد همین حضور آگاهانه مردم پای صندوق‌های رأی باشیم تا دشمنان قسم خورده این مرز و بوم رو سیاه‌تر از قبل میدان را ترک کنند.