«ریحانه اخلاقی» سخنگوی ستاد انتخاباتی شبکه راهبردی یاران انقلاب (شریان) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شایسته‌گزینی برای تشکیل مجلس دوازدهم و چگونگی هدایت مردم به این امر اظهار کرد: بسیار مهم است که مجلس آینده دارای نمایندگانی کارآمد باشد. با توجه به شرایطی که امروز کشور از جهت توطیه‌های دشمنان خارجی با آن مواجه است، باید به سمت نمایندگانی حرکت کنیم که جرأت و جسارت کافی برای حل مشکلات را داشته باشند.

اخلاقی ادامه داد: نمایندگانی که می‌خواهند وارد مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن شوند، باید کاملاً متخصص و متعهد باشند؛ از جهت دیگر نمایندگان باید به شفافیت و کار جمعی معتقد باشند. محبوبیت و میزان پاسخگویی به مردم باید از دیگر ویژگی‌های داوطلبین ورود به مجلس آینده باشد.

سخنگوی ستاد انتخاباتی شریان تاکید کرد: برای انتخاب نمایندگان مجلس باید به سمت شاخص‌ها حرکت کنیم و بر اساس آنچه نمایندگان در مجلس یازدهم در چهار سال گذشته انجام دادند و در دسترس همگان است، شخصیت‌ها را آنالیز و ارزیابی کنیم.

فعال سیاسی اصولگرا گفت: باید مشاهده کرد که در چهار سال قبل در کجا قرار داشتیم و هم‌اکنون در چه جایگاهی هستیم و عملکرد نمایندگان حاضر چه تأثیری روی زندگی مردم داشته است. لذا اگر به اهداف ۴ سال پیش رسیده‌ایم، باید همین مسیر را ادامه دهیم اما در غیر این صورت نباید روی افرادی که کارایی لازم را نداشتند، پافشاری کنیم.

وی ادامه داد: باید بر اساس معیارها و شاخص‌ها به افراد رأی بدهیم زیرا ممکن است عده‌ای در انتخابات قبلی مجلس حضور نداشته‌اند اما در مقایسه با نمایندگان فعلی مجلس، به معیارها و شاخص‌ها نزدیک‌تر باشند.

سخنگوی ستاد انتخاباتی شریان با اشاره به پویش انتخاباتی خبرگزاری مهر، گفت: پویش «با مهر انتخاب کنیم» که درباره انتخاب نمایندگان کارآمد و شایسته است، پویشی بسیار خوب است و یک «نَه» به سهمیه‌خواهی و پدرخواندگی در فهرست‌ها است.

اخلاقی گفت: در واقع باید جای شخص‌محوری به سمت شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی حرکت کنیم که قطعاً این تغییر به نفع مردم خواهد بود.