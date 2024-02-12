  1. استانها
۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

با حضور جمعی از مسؤولان؛

نمایشگاه «پوشاک عفیفانه» در سنندج برپاشد

سنندج_ نمایشگاه «پوشاک عفیفانه» به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سنندج برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ مسؤول جامعه زنان ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج ظهر دوشنبه در آئین افتتاح این نمایشگاه که با حضور جمعی از مسؤولان شهرستان سنندج انجام شد؛ اظهار کرد: نمایشگاه پوشاک عفیفانه به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خانه کرد سنندج برپا شده است.

شکری با اشاره به زمان برپایی این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه از امروز ۲۳ بهمن ماه برپا شده و تا ۲۵ همین ماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر پذیرای بازدید علاقمندان است.

وی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه ۸ غرفه شامل محصولات حجاب و عفاف، صنایع دستی و هنری در معرض دید قرار گرفته است.

وی یادآور شد: این محصولات توسط خواهران پایگاه بسیج سنندج تولید شده و شامل لباس کردی (سورانی و سقزی)، مقنعه، ساق دست و هدبند، و صنایع دستی استان کردستان است.

مسؤول جامعه زنان ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج اضافه کرد: محصولات این نمایشگاه با تخفیف بالای ۵ درصد به عموم مردم عرضه می‌شود.

شکری یادآور شد: در جریان برپایی این نمایشگاه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج مشارکت داشتند.

