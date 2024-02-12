والیبال بانوان ذوب آهن از فینال بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال بانوان ذوب‌آهن اصفهان بعداز ظهر دوشنبه در چارچوب دیدار دوم مرحله نیمه نهایی لیگ برتر در سالن ملت اصفهان به مصاف سایپا تهران رفت و در پایان سه بر یک مغلوب میهمان خود سایپا تهران شد.

شاگردان نیلوفر حجتی در تیم سایپا موفق شدند در دست‌های اول، سوم و چهارم و با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۹ میزبان خود، ذوب آهن اصفهان را شکست دهد و شاگردان میترا شعبانیان در ذوب آهن نیز در دست دوم به برتری ۲۵ بر ۲۲ دست یافتند.

دیدار نخست ۲ تیم در دور رفت مرحله نیمه‌نهایی لیگ برتر زنان نیز هفته پیش با نتیجه مشابه سه بریک در سالن فدراسیون والیبال به سود تیم تهرانی به پایان رسیده بود و با توجه به ثبت دومین بُرد سایپا این تیم به فینال مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان کشور صعود پیدا کرد.

در دیدار امروز نماینده سازمان لیگ، طوبی بهپوری، ناظر فنی و داوری، اکرم ابوالقاسم، داور اول، زهرا شیری و داور دوم نیز نسرین حق‌شناس بودند.

تیم‌های سایپا تهران، فولاد مبارکه سپاهان، مهرسان تهران و ذوب آهن اصفهان در مرحله نیمه‌نهایی بیست و سومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران حضور دارند که با توجه به صعود سایپا، این تیم در فینال به دیدار برنده مرحله نیمه نهایی تیم‌های سپاهان اصفهان و مهرسان تهران خواهد رفت.

تیم فولاد مبارکه سپاهان در دور رفت مرحله نیمه‌نهایی (پلی آف) لیگ برتر والیبال زنان موفق به شکست مهرسان شده است تا در آستانه صعود به فینال قرار گیرد در لحظه مخابره خبر حریف سایپا در دیدار فینال هنوز مشخص نشده است چرا که مسابقه میان سپاهان و مهرسان هنوز پایان نیافته است.