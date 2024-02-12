  1. سیاست
۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۳

در پیامی به همتای چینی؛

امیرعبداللهیان سال نو چینی را تبریک گفت

امیرعبداللهیان سال نو چینی را تبریک گفت

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی خطاب به وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، فرا رسیدن عید بهاره و سال نو چینی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی خطاب به وانگ ایی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، فرا رسیدن عید بهاره و سال نو چینی را تبریک گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این پیام از اینکه با مدیریت مسئولین عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، مشارکت جامع راهبردی دو کشور و مناسبات فی‌مابین در مسیری روشن و نوید بخش قرار گرفته است، ابراز خرسندی کرد.

امیرعبداللهیان همچنین در پیام تبریک خود بر اهمیت رایزنی‌های دو کشور در چارچوب مناسبات دوجانبه و بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و بریکس تاکید و ابراز امیدواری کرده‌است که توسعه روابط با اهمیت دو کشور موجب گسترش صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان گردد.

