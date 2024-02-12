امیرعبداللهیان سال نو چینی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی خطاب به وانگ ایی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، فرا رسیدن عید بهاره و سال نو چینی را تبریک گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این پیام از اینکه با مدیریت مسئولین عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، مشارکت جامع راهبردی دو کشور و مناسبات فی‌مابین در مسیری روشن و نوید بخش قرار گرفته است، ابراز خرسندی کرد.

امیرعبداللهیان همچنین در پیام تبریک خود بر اهمیت رایزنی‌های دو کشور در چارچوب مناسبات دوجانبه و بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و بریکس تاکید و ابراز امیدواری کرده‌است که توسعه روابط با اهمیت دو کشور موجب گسترش صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان گردد.