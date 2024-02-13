ورزش "تای چی" در کاهش فشارخون موثر است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، تای چی به کاهش استرس، تقویت خلق و خو و ارتقای سلامت قلب کمک می‌کند که همه اینها در بهبود فشار خون مؤثر هستند.

به غیر از تای چی، راه‌های دیگر برای کاهش فشار خون شامل ورزش منظم (پیاده روی یا شنا) و پیروی از یک رژیم غذایی سالم سرشار از میوه‌ها، سبزیجات و غلات کامل است.

ورزش هوازی برای کمک به سلامت قلب و سیستم قلبی عروقی، مفید شناخته شده است. اما اکنون یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که ورزش تای چی ممکن است گزینه بهتری برای افرادی باشد که به دنبال کاهش فشار خون خود هستند.

محققان ۳۴۲ شرکت کننده مستعد به فشار خون بالا را بین سنین ۱۸ تا ۶۵ سال تجزیه و تحلیل کردند. شرکت کنندگان در دو گروه قرار گرفتند. یک گروه به مدت یک سال هر هفته چهار جلسه ۶۰ دقیقه‌ای تای چی انجام دادند. گروه دیگر به همان تعداد و دفعات جلسات تمرین هوازی را انجام دادند. مدت زمان مطالعه ۲ سال و نیم بود.

در پایان یک سال، تغییر قابل توجهی در فشار خون سیستولیک برای هر دو گروه وجود داشت، اما در گروه تای چی کاهش بیشتری مشاهده شد.

به گفته محققان، تای چی، به عنوان یک ورزش ذهن و بدن، ممکن است مزایای منحصر به فردی فراتر از فعالیت‌های هوازی، مانند کاهش استرس، بهبود آرامش، و افزایش تمرکز ذهنی ارائه دهد که می‌تواند به اثربخشی برتر آن در کاهش فشار خون کمک کند.

شواهد رو به رشد فواید ذهنی و فیزیکی تای چی را نشان می‌دهد که شامل کاهش اضطراب و افسردگی، بهبود خواب و عملکرد شناختی و بهبود سلامت قلب می‌شود.