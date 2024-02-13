رونمایی از یافته های مهم غار هستیجان/آثار مرکب روی قلم ۱۴۰۰ ساله

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در حالی آغاز به کار کرده است که در آن شرکتها، ادارههای دولتی و فعالان گردشگری در تلاش هستند تا مهمترین دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند.
یکی از بخشهایی که در این نمایشگاه حضور پیدا کرده است، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری است. این پژوهشگاه در برنامههای خود از یافتههای غار باستانی هستیجان در استان مرکزی رونمایی کرد.
در این نمایشگاه پارچه بازبافی شده ساسانی مکشوفه از غار هستیجان توسط گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری رونمایی شد.
شیوه بافت این پارچه جناقی هفت وردی و ماده اولیه آن پشم است همچنین رنگ تار نیلی و رنگ پود سفید است. این پارچه توسط روحالله دهقانی و اعظم اسماعیلی در گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری بازبافی شده است.
یافته دیگر غار هستیجان که چندی پیش همایشی پیرو کشفیات آن در موزه ملی ایران برگزار شد، کهنترین قلم نی خوشنویسی ایران در دوره ساسانیان بود که در این نمایشگاه رونمایی شد.
در مراسم رونمایی از این آثار، محمدرضا نعمتی سرپرست هیأت کاوش غار هستیجان درباره کشف این اثر باستانی گفت: مهمترین شیء کشف شده در کاوش غار این قلم ۱۴۰۰ ساله است که ۱۰.۵ سانتی متر طول و ۸ میلی متر قطر دارد و از نی ساخته شده است ضمن اینکه هنوز بقایای مرکب بر روی آن مشهود است با این قلم نی کتیبههای پهلوی ساسانی روی چرم کتابت می شده است.
غرفه پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته ۲۳ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ در سالن ۸ و ۹ پذیرای علاقمندان است.
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