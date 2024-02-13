نکونام: با ستاره هایی که داشتیم منتظر قهرمانی بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان در هجدهمین دوره جام مبتهای آسیا اظهار داشت: اول از همه از همه بازیکنان تشکر میکنم و خسته نباشید میگویم چرا که تمام تلاش خود را کردند مخصوصاً مقابل تیم ملی فوتبال ژاپن که باعث خوشحالی مردم شد. تیم ملی لیاقت قهرمانی را داشت اما به هر شکلی که بود نشد به فینال برسیم. با ستارههایی که داشتیم و عملکردی که مقابل ژاپن داشتیم همه منتظر حضور ایران در فینال بودند ولی هرچه تلاش کردند نشد.
وی افزود: نگاه ما باید رو به جلو و به آینده باشد تا بتوانیم به نتیجهای که میخواهیم برسیم. در این دوره از جام ملتهای به لحاظ تعداد تیمهایی که حضور داشتند اوایل بازیهای ضعیفی را شاهد بودیم اما هر چقدر که جلو میرفتیم بازیهای بسیار خوبی را از تیمها شاهد بودیم. تیم ملی فوتبال کشورمان هم میدانست در این دوره از جام ملتهای آسیا چه میخواهد اما در بعضی از مواقع آنطور که باید شرایط را برای مقابله کردن با حریفان فراهم میکرد را نبود. فوتبال همین است باید فقط رو به جلو نگاه کنیم تا در آینده به موفقیتهایی که میخواهیم برسیم.
مربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص اینکه همه انتظار داشتند تا تیم ملی در این رقابتها به عنوان قهرمانی دست یابد گفت: واقعیت امر این است که کسی فکر نمیکرد ژاپن، کره جنوبی، ایران و استرالیا جزو ۴ تیم برتر این جام نباشند. وقتی ایران مقابل ژاپن قرار گرفت دیگر این مشخص بود که برنده این دیدار قهرمان شود. بعد از بازی با ژاپن همه تیم ملی را تحسین کردند، چرا که نسبت به تاکتیکی در آن بازی در نظر گرفته بودند خوبی بازی کردند.
نکونام ادامه داد: اردن تیم فوق العاده ای داشت، زمانی که با تیم ملی در دیدار دوستانه بازی کردند و ۳ بر یک شکست خوردند شکل بازی آنها را که دیدم گفتم این تیم به یک تیم بسیار فوق العاده تبدیل خواهد شد که نتیجه آن را در جام ملتهای ۲۰۲۳ آسیا دیدیم.
سرمربی استقلال تهران با اشاره به حضور اردن در فینال عنوان کرد: وقتی که اردن به فینال میرسد با توجه به بازیکنانی که در تیم ملی داشتیم توقعات بالا میرود اما این فوتبال است روز بد بازیکن اخطار و اخراج و افت بازیکنان همه دست به دست هم میدهد تا موفق نشوید. در چنین تورنمنتی هایی شما ۱۲۰ دقیقه فرصت دارید تا نتیجه بگیرید وقتی از فرصتهای خود استفاده نکنید باعث میشود تا از جام کنار بروید.
نکونام در پایان خاطر نشان کرد: برنامهریزی فوتبال کشورمان باید بلند مدت باشد، از تیمهای پایه گرفته تا بزرگسالان هدفمان مشخص باشد و بدانیم که برای چه چیزی تلاش میکنیم. هدف ما جام جهانی نیست چون مدعی نیستیم و تمام تلاش ما برای جام ملتهای آسیا است و باید برنامه ریزی کنیم تا بتوانید در جام ملتهای بعدی شرایط بهتری را در همه موارد باشد.
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