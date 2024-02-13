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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۸

برای حضور در نیم فصل دوم؛

بازیکن مورد تایید نکونام دبه کرد/ مخالفت استقلال با یک درخواست

بازیکن مورد تایید نکونام دبه کرد/ مخالفت استقلال با یک درخواست

کاپیتان تیم فوتبال آلومینیوم اراک برای جدایی از این تیم مبلغ رضایتنامه خود را از استقلالی ها طلب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران دوشنبه شب در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد میلاد فخرالدینی بازیکن مد نظرش برای جدایی از آلومینیوم اراک شخصاً مبلغ رضایتنامه خود را پرداخت کرده است تا به استقلال بیاید.

با پیگیری‌های خبرنگار مهر مشخص شد که این بازیکن با مدیران باشگاه استقلال اعلام کرده است که اگر او را می‌خواهند باید مبلغ رضایتنامه‌ای که به باشگاه آلومینیوم اراک داده است را بعلاوه مبلغ قراردادش به وی پرداخت کنند.

باشگاه استقلال نیز در مذاکره با این بازیکن اعلام کرده حاضر به عقد چنین قراردادی با این بازیکن نیست و با وجود چنین شرایطی جذب میلاد فخرالدینی هم برای آبی پوشان منتفی شد.

کد مطلب 6023074

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