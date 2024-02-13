به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع ارمنستان امروز سه‌شنبه مدعی شد که نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان در مناطق مرزی به سمت نیروهای ارمنستانی تیراندازی کردند و در این حادثه ۲ سرباز ارمنی کشته و شمار دیگری نیز زخمی شدند.

دیروز دوشنبه نیز باکو از اقدام به تیراندازی در مناطق مرزی از سوی طرف ارمنی خبر داد.

این تبادل آتش بین نیروهای ارتش ارمنستان و جمهوری آذربایجان چند روز پس از برگزاری نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان از زمان تسلک کامل بر منطقه قره‌باغ رخ داده است.

اوایل دی‌ماه دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان اعلام کرد که در ۴ ژانویه طرف ارمنستانی به پیشنهاد جمهوری آذربایجان در مورد توافقنامه صلح پاسخ داد. ما ظرف دو هفته به پیشنهاد آنها پاسخ دادیم و اکنون منتظر پاسخ باکو هستیم.

آرمن گریگوریان با بیان اینکه در مذاکرات صلح با جمهوری آذربایجان در برخی موارد پیشرفتی حاصل نشده است، گفت: امیدواریم بتوانیم در مدت زمان کوتاهی در این زمینه ها پیشرفت کنیم. امیدواریم که بتوانیم مشکلات باقیمانده را که نتوانستیم راه‌ حلی برای آن‌ ها پیدا کنیم، از طریق تبادل و مذاکره متقابل حل کنیم و هر چه زودتر توافقنامه صلح را امضا کنیم.

وی سپس تصریح کرد: توافق شد تا کمیسیون های تعیین مرز دو کشور دوباره در پایان ماه ژانویه سال جاری میلادی با یکدیگر دیدار کنند.

جیحون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در ۲۷ دسامبر اعلام کره بود که در مذاکرات صلح با ارمنستان در سال ۲۰۲۳ پیشرفت هایی حاصل شده است و گفت: اگر ایروان اراده جدی سیاسی از خود نشان دهد، می‌ توان در مدت کوتاهی قرارداد صلح را امضا کرد.

گفتنی است که ارتش جمهوری آذربایجان در سپتامبر سال جاری میلادی عملیاتی را در منطقه قره‌ باغ آغاز کرد و پس از آن نیروهای این منطقه تسلیم شدند.

اگرچه دو کشور از آن زمان تا کنون چند بار اعلام کرده اند که برای امضای توافق صلح آمادگی دارند؛ اما در این باره پیشرفتی حاصل نشده است. حتی نشست اخیر نمایندگان دو کشور پیرامون تعیین حدود مرزی تا کنون به موفقیت چشمگیری نرسیده است.