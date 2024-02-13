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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

کرملین خواستار خویشتن‌داری باکو و ایروان شد

کرملین خواستار خویشتن‌داری باکو و ایروان شد

به‌دنبال تشدید تنش و تبادل آتش بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در مناطق مرزی، سخنگوی کاخ کرملین از ایروان و باکو خواست تا خویشتن‌داری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین ضمن درخواست از باکو و ایروان جهت خویشتن‌داری، ابراز امیدواری کرد که روند آماده‌سازی معاهده صلح تداوم پیدا کند.

پسکوف تاکید کرد: بی‌شک اخباری که از مناطق مرزی (بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان) مخابره می‌شود، ناراحت‌کننده است. از دو طرف می‌خواهیم تا با خویشتن‌داری، از هرگونه اقدامی که طرف مقابل تحریک‌آمیز تلقی کند، خودداری کنند. به دقت تحولات را رصد می‌کنیم و به تماس‌های‌مان با طرفین ادامه می‌دهیم.

وی افزود: چنین حوادثی دست کم به پیشرفت روند (تهیه و تدوین معاهده صلح) و نزدیک‌تر شدن به لحظه امضای توافق صلح، هیچ کمکی نمی‌کند. با این حال، امیدواریم که این روند ادامه پیدا کند.

وزارت دفاع ارمنستان امروز سه‌شنبه مدعی شد که نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان در مناطق مرزی به سمت نیروهای ارمنستانی تیراندازی کردند و در این حادثه ۲ سرباز ارمنی کشته و شمار دیگری نیز زخمی شدند.

دیروز دوشنبه نیز باکو از اقدام به تیراندازی در مناطق مرزی از سوی طرف ارمنی خبر داد. این تبادل آتش بین نیروهای ارتش ارمنستان و جمهوری آذربایجان چند روز پس از برگزاری نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان از زمان تسلط کامل بر منطقه قره‌باغ رخ داده است.

کد مطلب 6023400

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      14 0
      پاسخ
      استاندارفاشیست وبی لیاقت باکوبایدعوض شود.

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