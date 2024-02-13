امیدواریم «پوتین» بعد از انتخابات دو کشور به ترکیه سفر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دولتی آگاه در ترکیه در گفت‌وگو با «ریانووستی» اعلام کرد که آنکارا امیدوار است که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه پس از برگزاری انتخابات در دو کشور به آنکارا سفر کند.

این منبع آگاه در دولت ترکیه که ریانووستی به نام او اشاره‌ای نکرده، در ادامه گفت: «مقدمات این سفر در حال آماده‌شدن است، اما هنوز تاریخ مشخصی وجود ندارد. ما انتظار داریم که بلافاصله پس از انجام انتخابات در دو کشور این اتفاق بیفتد.»

انتخابات ریاست جمهوری۲۰۲۴ روسیه سه روز طول خواهد کشید و رای گیری از ۱۵ تا ۱۷ مارس برگزار می شود. در ترکیه نیز انتخابات شهرداری‌ها قرار است در ۳۱ مارس برگزار شود.

هفته پیش دیمیتری پسکوف، سخنگوی دولت روسیه بدون اشاره به جزییات اعلام کرد مقدمات سفر ولادیمیر پوتین به ترکیه در حال انجام است. وی درباره تاریخ دقیق سفر پوتین به آنکارا اعلام کرد تاریخ این سفر با در نظر گرفتن انتخابات در روسیه و برنامه ریاست جمهوری تعیین خواهد شد.

پیش‌تر مقام آگاه در دولت ترکیه در گفت‌وگو با «اسپوتنیک» اعلام کرد که رییس جمهور روسیه احتمالاً در ماه فوریه به ترکیه سفر کند، اما زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. این مقام دولت ترکیه که اسپوتنیک به نام او اشاره نکرده در ادامه افزود که «همه چیز به برنامه زمانی سران دو کشور بستگی دارد.»

وی همچنین افزود حل و فصل بحران اوکراین، ابتکارات آنکارا برای تمدید توافق غلات و همچنین مسائل منطقه ای در دستور کار گفتگوی سران دو کشور قرار خواهد داشت.