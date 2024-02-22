  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹

کرملین: بایدن مانند «گاوچران هالیوودی» رفتار می‌کند

کرملین: بایدن مانند «گاوچران هالیوودی» رفتار می‌کند

سخنگوی کرملین در واکنش به اظهارات توهین‌آمیز بایدن درباره پوتین گفت که بایدن دوست دارد مانند یک گاوچران هالیوودی رفتار کند اما این کار برای او امکانپذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که اظهارات توهین‌آمیز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره پوتین شرم‌آور و زشت است.

سخنگوی کرملین در ادامه افزود که بعید به نظر می‌رسد اظهارات گستاخانه رئیس‌جمهور آمریکا باعث رنجش پوتین شود.

پسکوف تصریح کرد: این اظهارات بایدن تلاش او برای رفتار مانند یک «گاوچران هالیوودی» است، اما صراحتاً بگویم که من فکر نمی‌کنم این کار برای او امکان‌پذیر باشد.

این واکنش سخنگوی کرملین به سخنان اخیر رئیس‌جمهور آمریکا است که بار دیگر از همتای روس خود با الفاظ زشت و رکیک نام برد.

جو بایدن در این سخنان گفت: ما با یک «دیوانه …» مانند پوتین و دیگران روبرو هستیم و همیشه باید نگران درگیری هسته‌ای باشیم، هرچند تهدید وجودی برای بشریت اکنون تغییرات اقلیمی است.

رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر هم در روزهایی آغازین جنگ اوکراین، پوتین را قصاب و جنایتکار خوانده بود.

کد مطلب 6034703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • خسرو IR ۰۳:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بایدن که یک مجری بیش نیست ولی برنامه ریزهای پشت صحنه روی سران روسیه خط کشیدند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها