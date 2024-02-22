به گزارش خبرگزاری مهر به از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که اظهارات توهین‌آمیز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره پوتین شرم‌آور و زشت است.

سخنگوی کرملین در ادامه افزود که بعید به نظر می‌رسد اظهارات گستاخانه رئیس‌جمهور آمریکا باعث رنجش پوتین شود.

پسکوف تصریح کرد: این اظهارات بایدن تلاش او برای رفتار مانند یک «گاوچران هالیوودی» است، اما صراحتاً بگویم که من فکر نمی‌کنم این کار برای او امکان‌پذیر باشد.

این واکنش سخنگوی کرملین به سخنان اخیر رئیس‌جمهور آمریکا است که بار دیگر از همتای روس خود با الفاظ زشت و رکیک نام برد.

جو بایدن در این سخنان گفت: ما با یک «دیوانه …» مانند پوتین و دیگران روبرو هستیم و همیشه باید نگران درگیری هسته‌ای باشیم، هرچند تهدید وجودی برای بشریت اکنون تغییرات اقلیمی است.

رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر هم در روزهایی آغازین جنگ اوکراین، پوتین را قصاب و جنایتکار خوانده بود.