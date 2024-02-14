جبار دوست محمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه جمع آوری نذورات بازسازی و توسعه عتبات عالیات استان سمنان نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است، تاکید کرد: خوشبختانه شاهد هستیم که مردم نیک اندیش و متدین استان سهم خوبی از کمک به عتبات عالیات دارند.

وی افزود: ساخت درب حرم امامین عسگرین (ع) یکی از مهمترین طرح‌های ستاد بازسازی عتبات استان بود که در مرکز استان سمنان صورت گرفت، افزود: این درب تقریباً تکمیل شده و قرار است که طی مراسم معنوی به سامرا ارسال شود.

بازسازی حرم امام حسین (ع)

رئیس ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات استان سمنان بیان کرد: سقاخانه در امامزاده سید محمد (ع) سامرا نیز از دیگر طرح‌های در دست ساخت در ستاد عتبات استان است که اولین بخش آن در نیمه شعبان سال قبل به بهره برداری رسید و امسال نیز دومین بخش آن در نیمه شعبان افتتاح می‌شود.

دوست محمدیان صحن عقیله بنی هاشم حرم امام حسین (ع) و کاشی کاری آن را دیگر سهم مردم استان سمنان از بازسازی عتبات دانست و تاکید کرد: هر عدد کاشی برای این صحن ۲۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شده و مردم می‌توانند در بازسازی آن سهیم باشند.

وی با بیان اینکه گردهمایی رابطین و خادمان افتخاری ستاد بازسازی و توسعه عتبات عالیات در سراسر استان به صورت شهرستانی در حال برگزاری است، تاکید کرد: هدف از این گردهمایی‌ها افزایش هم افزایی و هماهنگی در مجموعه ستاد بازسازی عتبات است.