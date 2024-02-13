۷ اثر غیرمنقول سیستان وبلوچستان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان، محمدهادی طهرانی مقدم افزود: در جلسه شورای ملی ثبت غیرمنقول کشور که در ۲۳ بهمن در وزارتخانه میراث فرهنگی تشکیل شد، تعداد هفت پرونده از آثار غیرمنقول استان به منظور ارزیابی و بررسی ارائه شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان ادامه داد: در پایان جلسه و با نظر اعضای شورا ۷ اثر از این استان واجد ارزش فرهنگی و تاریخی قرار گرفت که در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسید.

وی ادامه داد: این آثار شاخص شامل قلعه شیشه ریز و قلعه سرکوه واقع در شهرستان گلشن، قلعه پارک هوتان واقع در شهرستان کنارک، خانه‌های سازمانی گمرک چابهار، خانه بارانی واقع در روستای قلعه نو شهرستان زهک، قنات نابهری واقع در بخش ای رندگان شهرستان خاش و محوطه کشیک ۲ واقع در شهرستان نیکشهر است.

وی در پایان ضمن تشکر از تلاش‌های همکاران اداره کل در معاونت میراث و تبریک به مردم استان بابت ثبت ملی این آثار تاریخی افزود: با ثبت ملی این هفت اثر تعداد آثار غیرمنقول ثبت ملی شده استان سیستان و بلوچستان به تعداد هزار و ۶۹۳ اثر افزایش یافت.