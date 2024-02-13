مشارکت فعالان حوزه صنعت در جشن گلریزان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشرفی شب گذشته در جلسه برنامه‌ریزی برگزاری سی و دومین جشن گلریزان برای کمک به دانش آموزان نیازمند در زور خانه امیر عرب بیرجند که فعالان حوزه صنعت و ورزشکاران باستانی کار در آن حضور داشتند، گفت: محدودیت‌های قانونی و مشکلات موجود در حوزه صنعت، سبب سختی کار در این خصوص شده است، به طوری که گاهی شرمنده آنها می‌شویم.

وی با بیان این که صنعت کاشی و سرامیک، طیور و.. از جمله صنایع موجود در خراسان جنوبی هستند که در کشور حرفی برای گفتن دارند، افزود: در طول سال گلریزان های با هدف‌های متفاوتی برگزار می‌شود که صنعتگران استان در آنها به طوری جدی مشارکت می‌کنند اما جنس این گلریزان با گلریزان های دیگر به دلیل این که هدف از برگزاری آن کمک به تهیه پوشاک برای دانش آموزان نیازمند در آستانه عید نوروز است، با دیگر برنامه‌ها در این خصوص متفاوت است.

به گفته وی نه تنها صاحبان صنایع بزرگ استان بلکه فعالان حوزه صنایع خرد و شبکه بانکی خراسان جنوبی هم در این امر خیر خداپسندانه، مشارکتی شایسته در این جشن گلریزان خواهند داشت.