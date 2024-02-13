دستگیری قاتل متواری در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: مأموران انتظامی بخش شیبکوه شهرستان بندرلنگه در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع جمعی و قتل عمد در بندرچارک، بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با تشکیل اکیپی به محل اعزام که در تحقیقات میدانی به عمل آمده مشخص شد تعداد ۷ نفر که در یک منزل مسکونی در کنار یکدیگر حضور داشته اند و سه نفر از آنان به علت اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر شده اند که در این درگیری یکی از عاملان درگیری با ضربات چاقو به قتل می رسد.

این مقام ارشد انتظامی هرمزگان با بیان اینکه عاملان درگیری از محل متواری شده بودند، اظهارداشت: با توجه به حساسیت موضوع، با تلاش همه جانبه کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان نهایتاً در کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع قتل مخفیگاه قاتل اصلی متواری که در منزل یکی از اقوام خود در یکی از محلات حاشیه ای شهرستان مخفی شده بود شناسایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد.

سردار جاویدان خاطرنشان کرد: قاتل دستگیر شده به پلیس آگاهی شهرستان انتقال که در بازجویی به عمل آمده به قتل مقتول با چاقو به انگیزه اختلاف شخصی اعتراف کرد که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.