کاشت و خرید نهال درخت بادام برای مناطق سردسیر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، چرا نهال درخت بادام به عنوان بهترین نوع میوه شناخته شده است؟ نهال بادام چه فوایدی دارد؟ آیا درآمد میلیاردی این نهال واقعیت دارد؟ بدون شک همه به دنبال راه درآمدی مناسب برای کسب سود بالا و بلند مدت هستند، کشاورزی یکی از سودآورترین مشاغل دنیاست البته اگر بتوانید نهال میوه مناسب را انتخاب کنید و گیاهان را بشناسید. به گزارش آراز نهال میخواهیم بهترین نهال درخت بادام برای مناطق سردسیر را معرفی کنیم.
نهال بادام
خاستگاه اصلی میوه بادام ایران است. که امروزه در اروپا به خصوص در زمینه دسر طرفداران زیادی پیدا کرده است. برخی از انواع نهال درخت بادام به دلیل پوست کاغذی بودن محبوبیت بیشتری دارند. میوه جوانه بادام دارای دو پوست سبز و قهوهای است. که پوست سبزش به راحتی کنده میشود. با این حال، دو نوع پوسته ضخیم وجود دارد: پوسته سخت و پوسته کاغذی.
برخی از میوههای نهال بادام تزئینی و خوراکی هستند. اما برخی از انواع بادام جنبه درمانی نیز دارند. نهال درخت بادام در اکثر مناطق میتواند رشد کند. با این حال، برای رشد مناسب نیاز به یک برنامه آبیاری و کوددهی دقیق دارد. یکی از مهمترین مزایای نهال بادام، مقاومت آن در برابر خشک شدن است.
کاشت نهال بادام
برای کاشت نهال بادام سه راه وجود دارد که باید با توجه به شرایط خود روش کاشت نهال را انتخاب کنید. برای گرفتن بهترین نتیجه این سه روش عبارتند از:
تکثیر از طریق بذر: در این روش ابتدا باغچه خود را شخم می زنید تا خاک نرم و آماده کاشت بذر باشد. سپس وقتی خاک را کشت میکنید با دانهها سوراخهایی در حدود هشت سانت در خاک ایجاد میکنید و بذرها را در خاک می کارید.
تکثیر و پیوند: در این روش از ساقههای اصلی و مناسب با شرایط منطقه خود استفاده میکنید. ابتدا پس از کاشت باغچه، سوراخهایی به عمق حدود یک متر ایجاد میکنید. عمق این سوراخها باید به اندازه ریشه بادام باشد. سپس نهالهای بزرگ را در این سوراخها بکارید و خاک را روی آنها حفر کنید. این روش با کاشت و اتصال قلمهها به درخت اصلی انجام میشود.
کاشت نهال بادام: در این روش از نهالهای جوان و قوی استفاده میشود پس از شخم زدن خاک، سوراخی به عمق ریشه بذر ایجاد میکنید و بذر را در این سوراخ می کارید. سپس خاک اطراف بذر را فشرده کنید برای رشد مناسب نهالها نیاز به آبیاری و نور کافی دارند
پس از کاشت بذر یا نهال درخت بادام، باید به طور مرتب از آنها مراقبت کنید. آبیاری منظم، محافظت از نهالها در برابر حشرات و بیماریها و پاکسازی محیط اطراف نهال یکی از مراقبتهای لازم برای رشد مناسب نهال است.
بهترین نهال بادام برای مناطق سردسیر
بادام دارای دو گونه تلخ و شیرین است و در کشورهای مختلف به ویژه کالیفرنیا، آمریکا و اسپانیا کشت میشود. بادام یکی از بهترین درختان برای کاشت در مناطق سردسیر، تپه ماهور و مناطق کم آب است. درختان بادام میتوانند در مناطق خنکتر رشد کنند و به خوبی تولید کنند اگر شرایط و نیازهای مختلف رشد را فراهم کنید.
کاشت نهال درخت بادام معمولاً در پاییز انجام میشود، اما کاشت آن در اوایل بهار نیز امکان پذیر است. برای کاشت نهال بادام در آب و هوای سرد، گونههای دیرگل گزینههای مناسبی هستند. چون تحت تاثیر یخبندان قرار نمیگیرند و دیر شکوفا میشوند، گلها آسیب نمیبینند و از بهره وری درخت کاسته نمیشود.
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نهال بادام دیرگل
اگر هنوز در مورد خرید نهال بادام دیرگل متقاعد نشده اید، بدانید که این نهالها در هوای سرد که هیچ درخت میوهای تولید نمیکند، به میزان قابل توجهی تولید دارند. با کاشت نهال بادام دیرگل دیگر نگران این نباشید که سرمای بهاره چه زمانی متوقف میشود یا اینکه گل و شکوفههای درخت از سرما رنج میبرند. جالب است که نهال بادام چه دیر گل باشد و چه نه، عمر اقتصادی بالای ۵۰ سال دارد. یعنی در این مدت نیازی به خرید و کاشت مجدد نهال بادام نیست.
علاوه بر موارد فوق، بادام به دست آمده از درخت نیازی به نگهداری در شرایط خاصی ندارد. این بازار پرطرفدار نیز گواه بر این است که کشت درخت بادام آغاز یک تجارت با درآمد چند میلیون دلاری است.
نهال بادام فرانیس
این بادام یکی از ارقام دیرگل میباشد به همین دلیل برای کاشت در مناطق سردسیر مناسب است. این نوع دانه بادام دارای مقاومت بالا، عملکرد بالا و سریع است. میوه کرک دار بادام فرنیس به راحتی از پوست سبز آن جدا میشود و به راحتی میتوان میوه آن را برداشت کرد.
درخت بادام فرانیس به خشکی مقاوم است و دارای برگهای باریک و کشیده است که آن را برای کاشت در مناطق خشک مناسب میکند. این نهالها معمولاً دمای تا ۲۰- درجه سانتیگراد را تحمل میکنند و در فصل سرد به ۱۰۰-۷۰۰ ساعت هوای سرد نیاز دارند. طول عمر درخت بادام فرانسیس ۳۵ تا ۴۵ سال است و در سال دوم میوه میدهد.
نهال بادام آذر
بذر بادام آذر یک بذر کاملاً ایرانی سازگار با آب و هوای کشورمان است که در اکثر نهالستانهای معتبر کاشته و به فروش میرسد. این بذر از نظر بهره وری و صرفه اقتصادی بسیار قابل رقابت با کشاورزی خارجی و توسعه یافته است. عملکرد نهال بادام آذر حدود ۱۲ تن در هکتار است. خبر خوب این است که این نهال از سال دوم شروع به میوه دادن میکند و از سال چهارم میتوانید روی درآمد حاصل از برداشت باغ حساب کنید.
نهالهای آذر دیرگل هستند و اگرباغ شما در آب و هوای سرد یا معتدل (بیش از ۴۰۰ متر از سطح دریا) قرار دارد، بهتر است کاشت این نهالها را در اولویت قرار دهید. برای اطلاع از آب و هوای باغ و نهال بادام آذر بهتر است از کارشناسان آراز نهال کمک بگیرید.
نهال بادام تونو
بادام تونو نیز از نوع دیرگل و با مقاومت زیاد در برابر سرما و یخبندان محسوب میشود. این نوع نهال زودبازده میباشد و ارزش اقتصادی خوبی دارد. بادام تونو بومی ایتالیا هستند و با پوست سنگی بسیار زیبا هستند و از سال دوم یا سوم به بار مینشینند.
نهال بادام تونو از ارقام خود گرده افشان است و دانه یا مغز آن به صورت جفت یا دوقلو روی یک پوست تولید میشود. بادام تونو میوهای بیضی شکل با کیفیت بسیار بالا و رنگ قهوهای روشن است. پوست این بادام نیمه ضخیم است و معمولاً هنگام برداشت پوست سبز رنگ آن شکافته میشود.
خرید نهال بادام
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قیمت نهال بادام
بسیاری از کشاورزان در مورد قیمت نهال بادام سوال داشتند. بدیهی است که به دلیل تنوع زیاد بادام، نمیتوان قیمت قطعی بذر آن را ارزیابی کرد. هر کدام بسته به طعم، اندازه میوه و منبع آن قیمتی دارند. این یک فرصت ایده آل برای باغداران خوب است تا با خرید عمده گیاهان، بادام زیادی به دست آورند.
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جمع بندی
نهال بادام خوب در آب و هوای سرد؛ نهال بادام وجود دارد که دیر گل میدهد، به همین علت در اواخر بهار از یخبندان و سرما محافظت میشود. این نوع نهالها مقاومت به سرما زیاد بوده و اغلب خشکی را تحمل میکنند. نمونههایی که در مورد آن بحث کردیم نهالهای دیرگل، مقاوم میباشند.
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