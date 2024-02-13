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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۸

خروج فوری عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس از مجمع عمومی

خروج فوری عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس از مجمع عمومی

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در دقایق ابتدایی برگزاری مجمع عمومی از جلسه خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس با حضور سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش، همراه برنا فیروزی معاون توسه منابع انسانی وزارت ورزش به همراه حسین شهریاری، مجید پوراحمدی، محمد دلبری اعضای هیأت مدیره سرخپوشان از ساعت ۹:۴۰ صبح امروز آغاز شد اما پوراحمدی در دقایق ابتدایی این نشست به دلیل مشکل شخصی از جلسه خارج شد.

همچنین در این نشست سه تن از نمایندگان سازمان خصوصی سازی نیز حضور دارند تا موارد زیر طبق اعلام قبلی مورد بررسی قرار بگیرد:

* استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
* بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
* انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
* انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
* سایر موارد در صلاحیت مجمع مذکور می‌باشد.

کد مطلب 6023019

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    نظرات

    • علی IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      این فرد اسبقیان معاون ورزش همگانی روز تجمع اومد و مثلا به اعتراضات و خواسته های هواداران پرسپولیس گوش داد ،،باور کنید خواسته ما هواداران رو اصلا به وزیر ورزش نرسوند،،الان هم با این آدما در مجمع هیچ اتفاق مثبتی که رضایت هواداران که اخراج درویش و هئیت مدیره میباشد تاثیری ندارد اما اخراج درویش و هئیت م

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