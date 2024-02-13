برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال بانوان از ۲۷ بهمن ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می‌شود. به همین منظور مریم آزمون، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

مهناز رضا زاده، ساناز حیدری، هانیه علیمردانی (اصفهان)

نرگس خانی، مائده فارسنجانی (البرز)

سپیده ولی، ریحانه کردی (تهران)

نگین ایرانپور، مریم ایزد پناه، کیمیا کافی، الهه افشاردوست، مریم نوروزی، شیدا معین (گیلان)

هلیا صادقی، فاطمه حیدری، فاطمه اسپرجانی (فارس)

زهرا قاسمی (کرمان)

مینا ایری، فاطمه کفاش زاده، الهه جاویدان (بوشهر)

مریم صیادی (کرمانشاه)

زهرا شیرنیان، فائزه غلامی (همدان)

مائده عمرانی، زینب اسماعیلی (مازندران)

اردوی فوق تا روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.