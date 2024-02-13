تأمین فضای آموزشی با مولدسازی املاک در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کلام‌الله صفری پیش از ظهر سه‌شنبه در گردهمایی یک روزه کارشناسان بودجه و عاملان ذیحسابی نواحی و مناطق استان اردبیل، با تاکید بر مدیریت در هزینه، قانون‌گرایی در پرداخت‌ها و افزایش درآمد اختصاصی مناطق اظهار کرد: در کنار استفاده از منابع ملی و ظرفیت خیران مدرسه‌ساز، بخشی از فضای آموزشی مورد نیاز در استان از طریق مولدسازی املاک تأمین خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این راستا انتظار می‌رود کارشناسان مالی و بودجه نواحی و مناطق با برنامه‌ریزی دقیق شرایط را برای تحقق این امر فراهم کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با تبریک ایام دهه مبارک فجر با تاکید بر مدیریت در هزینه، قانون‌گرایی در پرداخت‌ها و افزایش درآمد اختصاصی مناطق گفت: یکی از تکالیف دستگاه‌ها اجرایی ایجاد منابع و فرصت‌های جدید برای توسعه خدمات از طریق مولدسازی املاک و اموال راکد است.

صفری افزود: در کنار استفاده از منابع ملی و ظرفیت خیران مدرسه‌ساز، بخشی از فضای آموزشی مورد نیاز در استان از طریق مولدسازی املاک تأمین خواهد شد تا در کمترین زمان ممکن سرانه فضای آموزشی و تربیتی استان به رقم میانگین کشوری برسد که در این راستا انتظار می‌رود کارشناسان مالی و بودجه نواحی و مناطق با برنامه‌ریزی دقیق شرایط را برای تحقق این امر فراهم کنند.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع استان اردبیل نیز با اشاره به اهمیت تنوع‌بخشی به منابع مالی در پیشبرد اهداف سازمانی، بر شناسایی محل‌های درآمدزا و رعایت قوانین و مقررات مالی در پرداخت‌ها و تعامل بیشتر با سایر کارشناسان تاکید کرد.

ترحم رستمی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و افزایش حجم کاری در ایام باقی‌مانده سال، انتظار داریم در محاسبات حق و حقوق معلمان، ارسال به موقع سندهای پرداخت شده و پرداخت اعتبارات تخصیص یافته اهتمام لازم را داشته باشید.

محمدرضا اصغری رئیس اداره بودجه استان اردبیل نیز در این کارگاه چالش‌های موجود در بودجه آموزش و پرورش استان را تشریح کرده و عملکرد نواحی و مناطق را در زمینه درآمد اختصاصی، مقایسه و به شرح اقدامات لازم برای جهش درآمدی مناطق پرداخت.

همچنین اسکندرزاده رئیس اداره امور مالی استان نیز در زمینه اهمیت اسناد مالی، پرداخت به موقع اسناد مالی، طبقه‌بندی اسناد مالی، صندوق وام ضروری و ذخیره فرهنگیان، بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و تکمیلی دانا مطالبی ارائه کرد.