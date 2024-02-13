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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۶

مدیرکل شیلات هرمزگان:

اولویت اصلی در بنادر صیادی ارتقای خدمات رسانی و رفاه صیادان است

اولویت اصلی در بنادر صیادی ارتقای خدمات رسانی و رفاه صیادان است

بندرعباس - مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: اولویت اصلی در بنادر صیادی ارتقای خدمات رسانی و رفاه صیادان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی در این بازدید با اشاره به اهمیت صید و صیادی در اشتغال و رونق تولید تصریح کرد: بندر صیادی جوادالائمه با برخورداری از ۴۷ فروند شناور قایق صیادی حدود ۱۰ فروند شناور لنج صیادی نقش بسزایی در صید و صیادی شهرستان پارسیان دارد.

مدیرکل شیلات هرمزگان در حاشیه بازدید از بندر صیادی زیارت گفت: بندر صیادی زیارت نیز با حدود ۷۰ فروند شناور صیادی نقش مهمی در صید و صیادی شهرستان پارسیان دارد.

وی تصریح کرد: ساماندهی شناورهای های غیر صیادی، ارتقای ایمنی بندر صیادی، بهسازی و زیباسازی محیطی، ساماندهی ملوانان و خدمه در بنادر صیادی، ارتقای زیرساخت های بندری را در دستور کار مدیریت بنادر صیادی قرار دارد.

گفتنی است همچنین در حاشیه این بازدید ها، مدیر کل شیلات هرمزگان و هیئت همراه با تعاونی های صیادی و جمعی از صیادان در راستای پیگیری، بررسی، رفع مسائل و مشکلات این بنادر صیادی دیدار کردند.

کد مطلب 6023057

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    نظرات

    • حبیب IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
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      سلام‌دوستان‌به‌همون‌کسی‌که‌قبول‌دارین‌خیلی‌از‌این دستورات‌تصویب‌شد‌بانکها‌باید‌اجراع‌نمایند‌وغیره‌وعیره‌همش‌یا‌کشکی‌است‌یا‌باید‌یک‌معرف‌کار‌بردی‌داشته‌با

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