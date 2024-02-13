جابجایی ۲میلیون مسافر/ تردد مسافر از کرمانشاه ۱۱ درصد افزایش یافت

سیدشهرام کهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۱۰ ماهه سال‌جاری، ۲ میلیون و ۴۷۱ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه جابجا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: طی ۱۰ ماهه سال‌جاری ۲۹۷ هزار برگه صورت وضعیت برای ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر صادر شده است که سهم ناوگان اتوبوسی ۳۷ هزار هزار برگه، ۶۲ هزار برگه برای ناوگان مینی بوسی و ۱۹۸ هزاربرگه برای ناوگان سواری در استان کرمانشاه صادر شده است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین طی این مدت ۷۹۸ هزار مسافر به وسیله اتوبوس جابجا شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته، ۱ میلیون و ۱۰ هزار نفر با مینی بوس جابجا شده است که افزایش ۹ درصدی دارد و ۶۶۳ هزار نفر توسط سواری و با افزایش ۶ درصدی روبرو هستیم.

وی درباره رانندگان فعال حوزه حمل و نقل مسافری استان کرمانشاه گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی استان کرمانشاه دارای ۲ هزار و ۳۲۷ راننده فعال است.

کهریزی در پایان خاطرنشان کرد: کاربران ناوگان عمومی حمل و نقل مسافر می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، انتقاد یا شکایت خود را از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها به اطلاع این اداره کل برسانند تا در کمترین زمان ممکن به شکایات آنها رسیدگی شود.