به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کاندیدهای انتخابات مجلس از این روش تبلیغاتی برای اطلاع رسانی و جمع آوری رأی برای پیروزی در انتخابات مجلس استفاده می‌کنند؛ چرا که این روش ارتباط مستقیمی بین مردم و کاندید انتخابات مجلس برقرار می‌کند و در ذهن مخاطب ماندگاری بیشتر و اثرگذارتری ایجاد می‌کند.

اگر شما هم قصد شرکت در انتخابات مجلس را دارید بهتر است با این ابزار تبلیغاتی آشنا شوید تا با تبلیغات مؤثر در پیروزی انتخابات موفق عمل کنید.

جهت دریافت مشاوره رایگان عدد ۱۱۳ را به ۵۰۰۰۴۰۰۷۵ پیامک کنید.

سامانه پیامکی چیست؟

سامانه پیامکی یک برنامه تحت وب است که با اتصال به اینترنت قابلیت ارسال پیامک انبوه را برای شما فراهم می‌کند.

با خرید اولیه پنل پیامک و شارژ اعتبار اولیه حساب، امکان ارسال پیامک به تعداد بالا و انبوه برای شما ایجاد می‌شود و شما می‌توانید در کمترین زمان ممکن هزاران پیامک تبلیغاتی برای انتخابات مجلس ارسال کنید.

امکانات سامانه پیامکی برای انتخابات ۱۴۰۲

با درخواست پنل اس ام اس و دسترسی به محیط کاربری پنل پیامک شما قادر خواهید بود با امکانات بسیاری ارسال پیامک انتخابات را ارسال کنید.

این امکانات به شما کمک می‌کنند تا با مشخص کردن جامعه هدف خود به صورت هدفمند پیامک را در کمترین زمان ممکن برای انبوهی از افراد، متن زیبا برای تبلیغ کاندیدا مجلس ارسال کنید و بازخورد بیشتری از ارسال پیامک برای تبلیغات انتخابات مجلس برای پیروزی برخوردار شوید.

ارسال پیامک منطقه‌ای به شهر و استان

ارسال پیامک از روی نقشه

ارسال پیامک یادآوری یا زماندار

ارسال پیامک بر اساس پیش شماره یا کد پستی

ارسال پیامک از طریق دکل bts ایرانسل

ارسال پیامک از طریق دکل lbs همراه اول

ارسال پیامک دوره‌ای

ارسال پیامک بر اساس سن و جنسیت

ارسال پیامک شخصی سازی شده

ارسال پیامک از بانک جامع شماره بروز

ارسال پیامک نظرسنجی

گزارشگیری از وضعیت ارسال پیامک

سامانه پیامکی بهین پیام با امکانات فوق العاده ای که در بالا برای شما مطرح کردیم به عنوان ابزار برای ارتباط کاندیدای انتخابات مجلس با مردم است. این برنامه به کاندید مجلس امکان می‌دهد تا پیامک تبلیغاتی انتخاباتی را برای هزاران نفر با سرعت بالایی ارسال کند.

نکاتی برای ارسال پیامک انتخاباتی از پنل پیامک

برای ارسال پیامک از سامانه پیامکی باید به این نکات در نوشتن متن پیامک انتخاباتی و ارسال پیامک دقت کنید تا موجب ممنوعیت شما در انتخابات و تأثیرگذاری منفی در ذهن مخاطبین نشوید.

پیامک را باید در زمان مناسب ارسال کنید تا در ذهن مخاطب باقی بماند.

تبلیغات منفی از سایر کاندیدهای انتخابات مجلس در پیامک ننویسید.

ارسال نام و شماره کاندید با جزئیات موجب ماندگاری بیشتر در ذهن مخاطب می‌گردد.

پیامک را به صورت دوره‌ای با فاصله‌های معین ارسال کنید تا تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

برای مخاطب‌های خاص پیامک را با نام آنها بنویسید.

برای بودجه تبلیغات پیامکی برنامه ریزی کنید.

پیامک خود را برای جامعه هدف ارسال کنید تا بازخورد دریافت کنید.

استفاده از شماره پیامک کوتاه برای ایجاد حس اعتماد و خوب در مخاطبین.

مزایای سامانه پیامکی برای انتخابات مجلس

سامانه پیامکی به عنوان یکی از ابزارهای کاربردی برای تبلیغات انتخابات مزایای زیادی برای نامزدهای انتخابات مجلس دارد از جمله این مزایا شامل موارد زیر می‌باشد.

دسترسی گسترده و ارسال پیامک در مقیاس بزرگ‌تر

ارسال پیامک انبوه

ارسال سریع پیامک در کمتر از چند ثانیه برای انبوهی از افراد

ارزان و مقرون به صرفه

امکان ارسال پیامک هدفمند

همچنین در سامانه ارسال پیامک بهین پیام به دلیل مجهز بودن به اپراتور ارسال پیام صوتی، اقدام به ارسال پیام صوتی انبوه و تماس تبلیغاتی نمائید.

چنین تجربه‌ای را برای تبلیغ نماینده مجلس خود از دست ندهید.

کلام آخر

استفاده از سامانه پیامکی برای تبلیغات انتخاب مجلس مزایای بسیاری دارد که برخی از مهم آنها را در بالا برای شما مطرح کردیم.

شما با خرید اولیه پنل پیامک بهین پیامک به امکانات بسیاری برای ارسال پیامک تبلیغاتی انتخابات مجلس دسترسی خواهید داشت و با وجود این امکانات، اماکن ارسال پیامک هدفمند براحتی برای شما فراهم می‌شود.

شما می‌توانید با ارسال عدد ۳۳۳ به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۷۵ به محیط پنل کاربری بهین پیام برای ارسال پیامک دسترسی پیدا کنید.

لازم به یادآوری ست برای استفاده از امکانات سامانه پیامکی بهین پیام برای ارسال پیامک تبلیغاتی انتخابات مجلس نیازی به پرداخت هزینه مازاد نمی‌باشد. شما با خرید اولیه پنل اس ام اس بهین پیام به همه این امکانات برای ارسال پیامک تبلیغاتی انتخابات مجلس دسترسی خواهید داشت.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.