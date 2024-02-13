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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۴۰

مدیرکل راهداری آذربایجان غربی خبر داد؛

تردد ۱.۵ میلیون مسافر خارجی از پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی

تردد ۱.۵ میلیون مسافر خارجی از پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از تردد بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مسافر خارجی از پایانه‌های استان طی ۱۰ ماه سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج دست نشان با اشاره به آمار تردد از پایانه‌های مرزی استان در ۱۰ ماهه گذشته از سال جاری افزود: طی بازه زمانی مذکور مجموع تردد مسافر ایرانی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود.

وی مجموع تردد ناوگان مسافری را بیش از ۱۷ هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: بیش از ۳۷۱ هزار خودرو ناوگان باری از پایانه‌های استان تردد داشتند.

دست نشان با بیان اینکه طی ۱۰ ماهه سال جاری، مجموع تردد ترانزیت ورودی نزدیک به ۴۷ هزار خودرو بود، گفت: در این بازه زمانی، نزدیک به ۴۳ هزار خودرو تردد ترانزیت خروجی از پایانه‌های استان ثبت شده است.

وی یادآور شد: آذربایجان غربی دارای ۹ مرز رسمی بین المللی شامل ۵ مرز رسمی جاده‌ای، (پایانه مرزی سرو، بازرگان، رازی، تمرچین، پلدشت)، یک مرز ریلی و دو مرز هوایی است.

کد مطلب 6023095

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