ارائه بسته ویژه اعیاد شعبانیه توسط همراه اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت فرارسیدن ماه شعبان و ولادت های پرنور حضرت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل العباس(ع)، حضرت زین العابدین(ع) و حضرت مهدی(عج) بسته ویژه اعیاد شعبانیه را برای تمامی مشترکان دائمی، اعتباری خود و همچنین مشترکان انارستان تدارک دید.

بسته اعیاد شعبانیه ویژه مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول شامل «سه گیگابایت اینترنت و سه ساعت مکالمه درون شبکه و تلفن ثابت» می‌شود که متقاضیان می‌توانند این بسته سه روزه را با ۶۰ درصد تخفیف، به قیمت ۱۲ هزار تومان تهیه کنند.

مشترکان دائمی و اعتباری می‌توانند با شماره گیری «ستاره ۱۰۰ ستاره ۶۷۱ مربع» اقدام به خریداری و فعالسازی این بسته کنند.

مشترکان انارستان نیز می‌توانند بسته سه روزه ویژه اعیاد شعبانیه شامل «یک گیگابایت اینترنت و سه ساعت مکالمه درون شبکه و تلفن ثابت» را با ۶۰ درصد تخفیف، به قیمت سه هزار تومان خریداری کنند.

خریداری این بسته توسط مشترکان سیم‌کارت انارستان نیز از طریق شماره گیری «ستاره ۱۰۰ ستاره ۶۶۷۱ مربع» امکانپذیر است.

این بسته‌ها در مرحله اول در بازه زمانی سه شنبه ۲۴ تا پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ فعال و امکان خرید و فعالسازی برای مشترکان فراهم می‌شود.

مرحله دوم نیز همزمان با نیمه شعبان و از شنبه ۵ اسفند تا دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ فعال می‌شود و متقاضیان می‌توانند نسبت به خرید و فعالسازی اقدام کنند.