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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴

مدیر عملیات عمومی خارگ:

ظرفیت معتمدین و پیشکسوتان خارگ استفاده می‌شود

ظرفیت معتمدین و پیشکسوتان خارگ استفاده می‌شود

بوشهر- مدیرعملیات عمومی خارگ گفت: جزیره خارگ از گذشته تاکنون بزرگان و صاحب نظران بسیاری در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کرده و استفاده از تجربیات پیشکسوتان در هر حوزه‌ای ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احمدی صبح سه شنبه در نشست با برخی از معتمدین جزیره خارگ اظهار داشت: اولویت مدیریت عملیات عمومی پرداختن به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در جزیره خارگ است که با دستورات مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران اقدامات بسیار مناسبی در زمینه ایاب و ذهاب اهالی صبور جزیره خارگ صورت گرفته است.

وی افزود: جزیره خارگ از گذشته تاکنون بزرگان و صاحب نظران بسیاری در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کرده نموده و استفاده از تجربیات پیشکسوتان در هر حوزه‌ای ضروری است.

مدیر عملیات عمومی خارگ با اشاره به نقش مهم و تأثیرگذار جزیره مقاوم خارگ در تاریخ کشور، تصریح کرد: مردم این خطه در پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن در جنگ اقتصادی، وفاداری خود را به نظام و انقلاب نشان داده‌اند.

کد مطلب 6023126

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