«علیرضا عباسی» نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم افزایش مشارکت در انتخابات، اظهار کرد: برای آنکه شاهد حضور گسترده ملت پای صندوقهای رأی باشیم، مهمترین تکلیف بر دوش مسؤولان است و همگی باید به گونهای کار و برای مردم خدمتگزاری کنند که انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات افزایش پیدا کند.
وی افزود: مقام معظم رهبری بارها در فرمایشاتشان بر ضرورت تقویت ایمان و امید مردم و جامعه تاکید کردهاند. قاعدتاً تقویت ایمان و امید مردم میتواند آینده روشنی را برای ما رقم بزند. اگر همه مسؤولان وظایف خودشان را به درستی انجام دهند، در وهله اول، در مردم رضایتمندی ایجاد میشود و از سوی دیگر نسبت به آینده کشور امید پیدا میکنند و میگویند که مشکلات کشور به مرور حل خواهد شد.
عباسی ادامه داد: متأسفانه برخی از مسؤولان در زمان انتخابات وعدههایی به مردم میدهند اما به آن عمل نمیکنند و در دوران مسؤولیت فقط به فکر منافع شخصی هستند. زمانی که این اتفاق میافتد، مردم به این نتیجه میرسند که حضور در انتخابات تأثیری ندارد و به همین خاطر، نسبت به مقوله انتخابات بیتفاوت میشوند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما باید با احساس مسؤولیت و انجامدادن درست وظایف خود، بیتفاوتی را در مردم از بین ببریم و باعث شویم که آنان به این باور برسند که اگر در انتخابات شرکت کرده و انتخاب خوبی داشته باشند، این انتخاب خوب به صورت مستقیم روی زندگی خودشان تأثیر میگذارد.
وی با بیان اینکه ما مسؤولان باید تمام تلاش خودمان را برای خدمترسانی به ملت و ایجاد رضایت در آنان انجام دهیم، گفت: اگر این کار را کنیم، مردم به انتخابات امیدوار میشوند و در انتخابات حضوری پُر شور خواهند داشت. نباید در مردم احساس بیتفاوتی به وجود آید و نباید آنان اینگونه تصور کنند که حضور یا عدم حضور آنان در انتخابات، تفاوتی ندارد.
عباسی افزود: تمام برنامهریزی و تلاش دشمن روی بی تفاوتکردن مردم نسبت به انتخابات است که ما نباید بگذاریم این اتفاق بیافتد. دشمنان با ابزارهای رسانهای و تبلیغی خود به مردم ما این پیام را میدهند که چه شما پای صندوقهای رأی بروید و چه نروید، تاثیری روی زندگیتان ندارد؛ در حالی که در واقعیت اینگونه نیست.
وی افزود: برای مثال در همین یازدهم قوانین مهمی در حوزههای مختلف به تصویب رسید که بخشی از مشکلات کشور را حلوفصل کرد. پس انتخاب مردم بیتأثیر نیست و آنان باید در ۱۱ اسفند پای صندوقهای رأی بروند و به دنبال آن باشند که مجلس دوازدهم، مجلسی کارآمدتر و قویتر از مجالس قبلی باشد.
عباسی با تاکید بر ضرورت انتخاب آگاهانه مردم، اظهار کرد: برای مثال، در حوزه انتخابیه تهران چندین هزار نفر ثبت نام کردهاند که لازم است مردم با شناخت و آگاهی از کاندیداها، بهترینها را انتخاب کنند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم باید سوابق و برنامههای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را به صورت دقیق بررسی کنند، نه آنکه بدون بررسی، به همه افراد یک لیست رأی دهند.
عباسی گفت: ممکن است برخی افراد یک لیست، صلاحیت لازم را نداشته باشند و نباید به صرف آنکه در یکی از لیستهای اصلی انتخابات هستند، به آنان رأی داد. برای مثال، اگر در لیستی اقتصاددان یا پزشک نباشد، مردم باید افرادی را از لیستهای دیگر هم انتخاب کنند چراکه مجلس کمیسیونهای تخصصی زیادی دارد و باید افرادی از حوزههای مختلف و با تخصصهای گوناگون به مجلس راه یابند. بر این اساس، انتخاب مردم باید درست و آگاهانه باشد.
نظر شما