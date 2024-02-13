شعیب بحرینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه فضای سبز و مراکز تفریحی را یکی از مطالبات جدی مردم عنوان و آن را عاملی برای ایجاد شادی و نشاط و سلامت در جامعه می‌باشد، توسعه فضای سبز و احداث پارک‌ها همواره یکی از اولویت‌های شهرداری بوده که با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: این بوستان در مساحت تقریبی پنج هزار و ۵۰۰ متر مربع با چشم‌انداز زیبای دریا است که زیر ساخت آن با یک طراحی مناسب و به روز انتخاب شده است.

شهردار خارگ تصریح کرد: این بوستان دارای امکاناتی نظیر آب‌نما، آلاچیق، پرگولا، مدرسه سبز، محیطی برای ماسه بازی کودکان، نیمکت، آب‌نما و برکه، و پوشش گیاهی گل، درخت‌های سایه‌انداز و چمن و مسیرهای حرکتی مناسب که در مجموع، محیطی شاد و مفرح را برای شهروندان عزیز مهیا نموده است.

لطف اله علی پور رئیس شورای اسلامی شهر خارگ نیز ضمن تقدیر از مساعی ارزشمند مجموعه شهرداری بر لزوم خدمت رسانی شایسته به شهروندان فهیم خارگ تاکید کرد و اظهار کرد: مجموعه شهرداری و شورای شهر خارگ طی دوره جاری با رویکردی ویژه نسبت به مقوله توسعه سرانه پارک‌ها و فضای سبز و ترویج نشاط اجتماعی در جزیره پروژه‌های متعدد و شاخصی را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: با به انجام رسیدن آنها شاهد ارتقا کالبد عمرانی شهر زیبای خارگ خواهیم بود.