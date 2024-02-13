بدهی مالی پرسپولیس هنگفت است/ آقایان پاسخگوی مسایل فنی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، برنا فیروزی معاون توسعه منابع انسانی وزارت ورزش پس از پایان مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس درباره رخدادهای این نشست گفت: امروز مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس با حضور اعضا برگزار شد که پیرامون مسائل مطرح شده در مباحث مالی و حقوقی بحث و تبادل نظر داده شد. گزارش حسابرسان مستقل و تذکرات کارشناسان فرابورس نیز شنیده شد. نماینده سازمان خصوصی سازی نیز حضور داشتند و مصوباتی هم داشتیم که اعلام خواهد شد.

او در خصوص بدهی‌های پرسپولیس خبر تلخی را داد که پرده از تمام ابهامات برداشت. فیروزی در این باره عنوان کرد: واقعیت از این قرار است وضعیت مالی باشگاه خوب نیست. زیان انباشته از قبل به جا مانده هنگفتی وجود دارد. اعداد و ارقام در صورتجلسه نهفته شده است.

وی تاکید کرد: مطالباتی هم پرسپولیس دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد. بحث تأمین منابع مالی هم بود. هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس باید شکل کامل بگیرد. امروز قرار است افراد جدید معرفی شود. هیأت مدیره باید متمرکز شود تا مشکلات را حل کنند.

فیروزی ضمن رد هرگونه صحبت درباره تغییر مدیرعامل باشگاه تصریح کرد: صحبتی در این باره نشد اما اعضای جدید هیأت مدیره انتخاب شده اند. با استعفای هر دو عضوی که استعفا داده بودند موافقت شد.

او درباره واگذاری سهام عمده باشگاه یادآور شد: سهام که واگذار شده است و در خصوص این موضوع سازمان خصوصی سازی کشور تصمیم گیری می‌کند.

معاون وزیر ورزش درباره عملکرد فنی پرسپولیس گفت: در این خصوص باید هیأت مدیره و مدیرعامل پاسخگو باشند.

او در پایان خاطرنشان کرد: قرض‌هایی وجود دارد. چندین مورد وام داشته‌اند. این موضوع مرسومی است اما مشکل اینجاست که این بدهی‌ها پرداخت نشده است. مطالبات ارزی استقلال و پرسپولیس در AFC هم وجود دارد که به نوعی ظلم است. آنها به باشگاه ورزشی هم رحم نمی‌کنند و واقعاً نمی‌دانیم چه منطقی دارد این رفتار را داشته باشند.