احمدرضا براتی عضو کارگروه ویژه اصلاحات AFC شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا، اطلاعیهای به شرح ذیل منتشر کرد:
کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با انتصاب رئیس، معاون و اعضای کارگروه ویژه اصلاحات AFC برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷، بر تعهد خود برای حفظ بالاترین استانداردهای حکمرانی مطلوب بیشتر تاکید کرد.
نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هاشم حیدر به عنوان رئیس کارگروه ویژه اصلاحات کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس فدراسیونهای عضو ASEAN به عنوان معاون این کارگروه منصوب شدند.
کوزو تاشیما و کانیا کیومانی از اعضای شورای فیفا و همچنین احمدرضا براتی، حقوقدان ورزشی و داور دادگاه عالی ورزش CAS از جمهوری اسلامی ایران، ترکیب این کارگروه را تکمیل میکنند.
هیأت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا در سومین نشست خود که در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ در جده عربستان برگزار شد، پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه اصلاحات AFC را تصویب کرد.
سپس شیخ سلمان به اقدامات مؤثر این کنفدراسیون برای انطباق با بالاترین استانداردهای اخلاقی و مدرنسازی ساختارهای مدیریتی آن در سالهای اخیر اشاره کرد و در عین حال بر اهمیت حفظ کنفدراسیون فوتبال آسیا در خط مقدم اجرای بهترین شیوههای حکمرانی در سالهای آینده تأکید کرد..
این کارگروه، از تطابق مستمر اساسنامه، مقررات و آئین نامههای کنفدراسیون فوتبال آسیا با تغییرات پیشبینیشده فیفا اطمینان حاصل میکند و در عین حال بررسیهای لازم را در مورد اصلاحات بیشتر جهت انطباق وضعیت کنفدراسیون با شرایط و تحولات جاری انجام خواهد داد.
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