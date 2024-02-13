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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹

جوان ۲۷ ساله در حادثه گازگرفتگی شهرک صنعتی رازی جان باخت

جوان ۲۷ ساله در حادثه گازگرفتگی شهرک صنعتی رازی جان باخت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مرگ جوان ۲۷ ساله بر اثر گازگرفتگی در شهرک رازی شهرضا خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه گازگرفتگی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۷ و ۳۸ دقیقه صبح امروز به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه گازگرفتگی به دنبال استفاده از شعله اجاق گاز برای گرمایش اتفاق افتاده است، گفت: این حادثه در شهرک صنعتی رازی شهرضا گزارش شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای این حادثه گفت: یک نفر آقا ۲۶ ساله در این حادثه مسموم و به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل شد.

وی افزود: همچنین مرد ۲۷ ساله دراین حادثه جان خود را از دست داده است.

کد مطلب 6023203

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