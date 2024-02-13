به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) دو فراخوان برای حمایت از طرح های پژوهشی در حوزه آموزش علوم پزشکی منتشر کرد.

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی با هدف «تبیین و شفاف‌سازی پیامدهای طرح ادغام»، فراخوان ملی «ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت» را برگزار می‌کند.

این فراخوان که در بخش استانداردهای آن تصریح شده «طرح‌های در سطح ملی و قابل‌تعمیم در سطح ملی» را پوشش می‌دهد، دربرگیرنده اولویت‌های زیر است:

- آینده پژوهی ادغام آموزش در نظام ارائه خدمات مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب

- بسط و توسعه فلسفه ادغام آموزش در نظام سلامت با هدف تبیین الزام همگرایی علوم

- پیامدها و آثار علمی، اقتصادی و اجتماعی طرح ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات

- تحلیل وضعیت بازار کار سلامت مبتنی بر طرح ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت (اشتغال‌زایی، اشتغال‌پذی)

- ارزشیابی پیامدهای طرح ادغام در حوزه بهداشت

- طراحی الگوی حمایتی سازمان‌های بالادستی از طرح ادغام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات سلامت

متقاضیان/ پژوهشگران می‌توانند طرح‌های خود را از تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ لغایت ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲ در پایگاه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی به آدرس https://rms.nasrme.ac.ir بارگذاری کنند.

همچنین این مرکز فراخوان ملی «حمایت از تقویت نقش انجمن‌های علمی در آموزش علوم پزشکی» را با رویکرد حمایت از طرح‌های «کاربردی، راهبردی و فناورانه» برگزار می‌کند.

این فراخوان که در بخش استانداردهای آن تصریح شده «مختص انجمن‌های علمی علوم پزشکی است و متقاضیان شرکت در این فراخوان باید از اعضای انجمن علمی باشند»، دربرگیرنده اولویت‌های زیر است:

- طراحی، توسعه، به‌کارگیری و ارزشیابی فناوری‌های نوین آموزشی در رشته مقاطع مختلف

- راهنمایی آموزشی گایدلاین بالینی در محیطهای آموزشی

- بازنگری کوریکولوم رشته مقاطع مختلف

- سایر موضوعات مرتبط با چالش‌های آموزش علوم پزشکی مرتبط با انجمن‌ها

متقاضیان/ پژوهشگران می‌توانند طرح‌های خود را از تاریخ ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ لغایت ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲ در پایگاه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی به آدرس https://rms.nasrme.ac.ir بارگذاری کنند.