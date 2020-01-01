به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی اعلام شد و این مرکز آماده دریافت طرح‌های پژوهشی مرتبط با حوزه آموزش است.

سامانه دریافت این طرح ها، از تاریخ اول دی ماه ۱۳۹۸ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ فعال است و در این فراخوان به طرح‌های پژوهشی برتر مرتبط با ۱۴ اولویت اعلام شده گرانت اعطا می‌شود.

کمیته مدیریت و رهبری

۱. طراحی و استقرار الگوی واگذاری اختیارات و مسئولیت های ستاد وزارتی، به کلان مناطق آمایشی

۲. طراحی و استقرار نظام مدیریت و اقدام هماهنگ در سطح کلان منطقه

۳. طراحی و استقرار الگوی یکپارچه سازی و ادغام کارکردی گروه های علمی (آموزشی و پژوهشی) مرتبط در سطح هر کلان منطقه

۴. تدوین سند آمایش سرزمینی کلان مناطق و دانشگاه ها

۵. بررسی سازوکار ارتقا سرمایه اجتماعی و افزایش تعامل اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی

۶. بررسی سازوکار های استقرار جامعه دانایی محور با محوریت کارکردهای اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی

۷. تدوین چارچوب تصدی گری و برونسپاری فعالیت ها در دانشگاه های علوم پزشکی

۸. ارایه راهکارهای گسترش عدالت در آموزش پزشکی

۹. مدلسازی علی خطاهای پزشکی منجر به فوت در بیمارستانهای دانشگاهی و ارایه راهکارهای جلوگیری از این خطاها

۱۰. تبیین مفهوم سواد آینده و ارایه راهکارهای ارتقای سواد آینده در گروه های هدف حوزه علوم پزشکی کشور

کمیته روانشناسی شناختی

۱. واکاوی و طراحی الگوی انگیزش اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی

۲. بررسی و آسیب شناسی وفاداری سازمانی و ماندگاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی

کمیته ارزشیابی

۱. ارزشیابی اجرای بسته های طرح تحول در ارتقای کیفیت آموزش از دیدگاه ذینفعان

۲. ارزشیابی اجرای بسته های طرح تحول در ارتقای کیفیت آموزش از دیدگاه کارشناسان و خبرگان حوزه آموزش

داوطلبان می توانند جـهت ثبت نام و ارسـال طرح های پژوهشی، به سامانه پژوهشی نصر به آدرس rms.nasrme.ac.ir مراجعه کنند.

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی اعلام کرده است به‌ سبب اهمیت موضوعات پژوهشی مطروحه در این فراخوان، علاوه بر دریافت پروپوزال طرح‌های پژوهشی، از نتایج مطالعات اتمام یافته در موضوعات مطروحه، مشروط به آنکه قبلا از محل دیگری منابع مالی دریافت نکرده باشند، حمایت می‌شود.

پژوهشگرانی که پیش از این، پژوهش هایی را در ارتباط با هر یک از ۱۴ موضوع اعلام شده انجام داده‌اند، می‌توانند جهت برخورداری از حمایت های مالی نصر، خلاصه اجرایی طرح خود را با استفاده از چارچوب موجود بر روی سایت نصر تا تاریخ اول خرداد ۱۳۹۹ به نشانی پست الکترونیک اعلام شده ارسال کنند.