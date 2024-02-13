به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله جوادی آملی در دیدار مالخاز سونگولاشویلی اسقف اعظم گرجستان و عضو شورای باپتیست‌های آمریکا و اروپا اظهار داشت: آنچه لازمه مشترک جهان بشریت کنونی است انبیا به اتفاق گفته‌اند، آنچه در جریان غزه و امثال غزه می‌گذرد برخلاف همه ادیان الهی است، آنچه بین ادیان هست تفاوت درجات عالیه خود انبیا است هیچ اختلافی بین انبیا نیست، الآن اگر فرمایش عیسای مسیح (ع) درست اجرا بشود جهان اصلاح خواهد شد، منتها اگر بیانات نورانی پیغمبر اسلام (ص) عمل بشود روشن‌تر خواهد بود.

وی ادامه داد: یک اصل قرآنی در سوره مبارکه «جاثیه» آمده این آیه است: ﴿وَ قالُوا ما هِیَ إِلاَّ حَیاتُنَا الدُّنْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ ما یُهْلِکُنا إِلاَّ الدَّهْر﴾، یعنی این سه اصل مشترک بین همه کفار است، حرف همه کسانی که مخالف با ادیان الهی اند همین سه اصل است اصل اول این است که غیر از دنیا عالم دیگری نیست و انسان که می میررد نابود می‌شود و حسابی بعد از مرگ نیست ﴿وَ قالُوا ما هِیَ إِلاَّ حَیاتُنَا الدُّنْیا﴾، اصل دوم اینکه در دنیا غیر از مرگ و زندگی، خبر دیگری نیست ﴿نَمُوتُ وَ نَحْیا﴾ و اصل سوم آنکه امر اول یعنی دنیا را آفرید و آنکه امر دوم یعنی مرگ و زندگی را تنظیم می‌کند فقط طبیعت است و نه چیز دیگر، این اصول سه گانه ای که در سوره «جاثیه» بیان شده مخالف حرف همه انبیا است از آدم و نوح گرفته تا عیسی و مسیح (ع) و رسول خدا (ص) و قرآن کریم جواب این یاوه‌گویی‌ها را داده است.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: خداوند می‌فرماید اگر غیر از دنیا خبری نباشد و اگر جهان فقط دنیا باشد بدون حساب‌وکتاب، می‌شود باطل و لغو و بیهوده، چون هرکسی هر کاری بکند بی‌حساب‌وکتاب خواهد بود آنکه دنیا را با تمام نظم‌های علمی آفرید فرمود دنیای بی آخرت بازیچه است که هر کس هر کاری بکند، بکند و حساب‌وکتاب نداشته باشد و ما بازیگر نیستیم ﴿ما بَیْنَهُما لاعِبین﴾؛ اگر غارتگران و خون‌ریزان غزه، یک؛ با خدمتگزاران جامعه، دو؛ این‌ها همه بمیرند و هیچ خبری نباشد نه او کیفر ببیند و نه این پاداش، می‌شود بازیچه؛ خدا می‌فرماید ما بازیگر نیستیم.

وی ادامه داد: در مورد مرگ و زندگی نیز درست است که مرگ و زندگی است ولی مرگ و زندگی به دست یک حکیم است، انسان تا زنده است برابر کارهای دقیق طبی و علمی است، وقتی هم که مرگ رخ می‌دهد برابر قوانین دقیق طبی است، این‌ها گزاف و اتفاق و ریخته در بیابان نیست، این طبیعتی که شما می‌گوئید خود این طبیعت یعنی آسمان و زمین مخلوق خداست لذا در بخش پایانی همین آیه فرمود فقط این‌ها روی گمان حرف می‌زنند نه روی علم، این خیال‌بافی‌های باطل هم مخالف با ره‌آورد آدم (ع) است هم مخالف با ره‌آورد خاتم (ع) است هم مخالف با انبیای دیگر.

این مرجع تقلید افزود: همه انبیا آمدند و گفتند جهان منظم آن‌قدر منظم است که «ابروی تو گر راست بدی کج بودی»، این حرف همه انبیا است، ما در مشترکات باهم هستیم، حرف‌های مسیح (ع) همین است، حرف‌های انبیای دیگر (ع) همین است، البته تفاوت درجات محفوظ است، اما این حرف‌ها اگر عملی بشود جهان گلستان خواهد بود، لذا قرآن کریم بعضی از معجزات دین مسیح را جهانی می‌داند و نمی‌گوید معجزه عیسی (ع) برای مسیحی‌ها است بلکه می‌فرماید ﴿وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آیَةً لِلْعالَمین‏﴾، یعنی عیسی و مریم دو تایی که یکی مادر بشود بدون همسر، یکی پسر بشود بدون پدر این معجزه جهانی است ﴿وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آیَةً لِلْعالَمین‏﴾، نه «آیةً للمسیحی‌ها»!، ما امیدواریم که این بیانات در روزی جهانی بشود چه اینکه علماً جهانی است عملاً جهانی بشود تا ما نه آن خاطره تلخ غزه را ببینیم و نه جنگ‌های نیابتی مقطعی را.

آیت‌الله جوادی آملی بیان داشت: اصرار رهبران الهی (ع) این است که خود را بشناس تا جهان را بشناسی و جهان را بسازی، ای انسان، تو مثل یک درختی نیستی که بمیری و هیزم بشوی، بلکه یک پرنده‌ای هستی که تا کوه قاف به‌عنوان سیمرغ طلبی پرواز می‌کنی؛ امیدواریم روزی جامعه بشریت از خواب بیدار بشود و بیدار زندگی کند، نه بیراهه برود و نه راه کسی را ببندد.

این استاد تفسیر قرآن کریم در پایان به پرسش‌های مطرح شده توسط اسقف اعظم گرجستان پاسخ گفت.

اسقف اعظم گرجستان ضمن ابراز خوشحالی از دیدار با آیت‌الله جوادی آملی بیان داشت: من با قلب و روحم جملات شما را تأیید می‌کنم و این جملات شما را به عشق در قلب خودم نگه می‌دارم.