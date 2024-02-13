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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۰

در حاشیه نشست مطرح شد؛

واکنش خزاعی به حواشی خواندن دعای تحویل سال در اختتامیه فیلم فجر

واکنش خزاعی به حواشی خواندن دعای تحویل سال در اختتامیه فیلم فجر

محمد خزاعی در پایان نشست خبری شورای سیاست گذاری اولین جشنواره بین المللی فیلم خزر از حواشی پیش آمده در اختتامیه جشنواره فجر سخن گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی در پایان کنفرانس خبری شورای سیاست گذاری اولین جشنواره بین المللی فیلم خزر، درباره حواشی پیش آمده در اشتباه خواندن دعای تحویل سال در اختتامیه چهل و دومین جشنواره بین المللی جشنواره فیلم فجر، گفت: خیلی طبیعی است که بعد از ۱۰ شب فعالیت فشرده و سخت با تمام مشغله‌های ذهنی مرتبط با جشنواره و مواردی نظیر جمع بندی هیأت داوران و … آدم اشتباه کند و تپق بزند. این مساله برای بنده و دوستان دیگر قبلاً هم پیش آمده است اما به نظر می‌رسد برخی از دوستان مغرضانه عقده گشایی کردند یا برخی از فسیل‌های سیاسی که ۲۰ سال قبل با کاندیدهایی که موضع آنها روشن است، عکس داشتند امروز علیه این مساله توییت زدند و عده‌ای تصمیم گرفتند به جای دیدن دستاوردهای جشنواره فجر این اشتباه لفظی را بزرگنمایی کرده و مرا تخریب کنند.

وی افزود: همچنین برخی از این دوستان با تعمیم اشتباه لفظی من در خواندن دعای تحویل سال که خودم هم به‌واسطه مشغله‌های ذهنی متوجه این اشتباه خواندن نشده بودم، این مورد را به اینکه محمد خزاعی بلد نیست نماز بخواند، بلد نیست روزه بگیرد و نظیر آن تعبیر کردند حال آنکه هر ایرانی به‌واسطه آموزش پدران خود بلد است قرآن بخواند.

خزاعی یادآور شد: من نوروز را به این دوستان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم در نوروز و با دعای تحویل سال من را یاد کنند. برای همه این بزرگواران دعای خیر دارم و از همه تشکر می‌کنم چرا که این مساله و وایرال شدن اشتباه لفظی بنده منجر شد من با یکی از دوستان ۲۵ سال قبل خود آشنا شوم و او بادیدن این کلیپ وایرال شده متوجه شود من رئیس سازمان سینمایی هستم و این دوستی ما مجدداً شکل گرفت.

کد مطلب 6023256
سید امیر شایان حقیقی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      10 1
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      بی دقتی ووقت نگذاشتن برای بیان سخنان در جشنواره مهم نشانه اعتماد به نفس کاذب وتحکم بی احترامیه مخاطبین است
    • امیری IL ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
      15 1
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      ریاکاری مطلق
    • IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
      0 3
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      دنبال تخریبش بودن که بهانه محقق شد ولی نفهمیدن خودشون خراب شدن همه میدونند خستگی زیاد تمرکز رو ازبین میبره ....من معلمم سالها تدریس کرده ام اما واقعا اگر یک روز خسته باشم ممکنه تپق بزنم این موضوع کاملا علمیه ....اونم برای این اقایان و خانمها که شبهای زیادی درگیر جشنواره بوده اند...
    • علی IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      1 0
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      کاش می گفتید اشتباه شده، ببخشید. توضیح نمی دادی.

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