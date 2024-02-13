واکنش خزاعی به حواشی خواندن دعای تحویل سال در اختتامیه فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی در پایان کنفرانس خبری شورای سیاست گذاری اولین جشنواره بین المللی فیلم خزر، درباره حواشی پیش آمده در اشتباه خواندن دعای تحویل سال در اختتامیه چهل و دومین جشنواره بین المللی جشنواره فیلم فجر، گفت: خیلی طبیعی است که بعد از ۱۰ شب فعالیت فشرده و سخت با تمام مشغله‌های ذهنی مرتبط با جشنواره و مواردی نظیر جمع بندی هیأت داوران و … آدم اشتباه کند و تپق بزند. این مساله برای بنده و دوستان دیگر قبلاً هم پیش آمده است اما به نظر می‌رسد برخی از دوستان مغرضانه عقده گشایی کردند یا برخی از فسیل‌های سیاسی که ۲۰ سال قبل با کاندیدهایی که موضع آنها روشن است، عکس داشتند امروز علیه این مساله توییت زدند و عده‌ای تصمیم گرفتند به جای دیدن دستاوردهای جشنواره فجر این اشتباه لفظی را بزرگنمایی کرده و مرا تخریب کنند.

وی افزود: همچنین برخی از این دوستان با تعمیم اشتباه لفظی من در خواندن دعای تحویل سال که خودم هم به‌واسطه مشغله‌های ذهنی متوجه این اشتباه خواندن نشده بودم، این مورد را به اینکه محمد خزاعی بلد نیست نماز بخواند، بلد نیست روزه بگیرد و نظیر آن تعبیر کردند حال آنکه هر ایرانی به‌واسطه آموزش پدران خود بلد است قرآن بخواند.

خزاعی یادآور شد: من نوروز را به این دوستان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم در نوروز و با دعای تحویل سال من را یاد کنند. برای همه این بزرگواران دعای خیر دارم و از همه تشکر می‌کنم چرا که این مساله و وایرال شدن اشتباه لفظی بنده منجر شد من با یکی از دوستان ۲۵ سال قبل خود آشنا شوم و او بادیدن این کلیپ وایرال شده متوجه شود من رئیس سازمان سینمایی هستم و این دوستی ما مجدداً شکل گرفت.