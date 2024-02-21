  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰

رییس سازمان سینمایی در گفت‌وگو با مهر؛

پیگیر درمان پردیس افکاری هستیم/ افزایش یک سانس به اکران نوروز

پیگیر درمان پردیس افکاری هستیم/ افزایش یک سانس به اکران نوروز

رییس سازمان سینمایی از پیگیری روند درمانی پردیس افکاری بازیگر سینما و تئاتر و همچنین احتمال افزایش سانس ویژه پایان شب به اکران فیلم‌ها در ایام نوروز خبر داد.

دریافت 3 MB

به گزارش خبرنگار مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، درباره پیگیری سازمان برای روند درمانی پردیس افکاری بازیگر با سابقه سینما و تئاتر که به تازگی در بیمارستان بستری شده است، به خبرنگار مهر گفت: شامگاه ۱ اسفند خبر بستری شدن خانم پردیس افکاری در بیمارستان را به من اطلاع دادند.

وی ادامه داد: دوستان صندوق اعتباری هنر و وزارت ارشاد مطلع هستند و سازمان سینمایی نیز پیگیر روند درمان ایشان است. وظیفه ما پیگیری این ماجرا است.

خزاعی تاکید کرد: وظیفه ما است که هر هنرمندی دچار مشکل می‌شود با جدیت پیگیری و مشکلاتش را مرتفع کنیم.

رییس سازمان سینمایی درباره در نظر گرفتن سانس اکران ویژه در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان برای سالن‌های سینما، تصریح کرد: در جلساتی که داشتیم صحبت‌هایی برای در نظر گرفتن سانس فوق‌العاده ۱۲ تا ۲ بامداد در ایام نوروز مطرح شده است. در حال رایزنی با دستگاه‌های مختلف برای گرفتن مجوز اکران ۱۲ تا ۲ نیمه شب یا ۲۳ تا ۱ بامداد هستیم تا این سانس هم به نوبت اکران نوروز اضافه شود.

وی یادآور شد: مردم در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در ساعات شب امکان بیشتری برای حضور در فضاهای فرهنگی و هنری دارند و از این رو در تلاش هستیم سانس فوق‌العاده پایان شب را به اکران فیلم‌ها در ایام نوروز اضافه کنیم.

کد مطلب 6033984
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مراد ابولی RO ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      1 0
      پاسخ
      والله، فقط و فقط میگم، آقای خزایی در حد یک کارمند معمولی در سینما با تخفیف شاید برای اهالی فرهیخته قابل تحمل باشد و بزرگانی چون علی نصیریان وصدها بزرگ، این فردی که یک دعای عوام فهم و غیر مرتبط با این مقطع زمانی را بلد نیست و سواد اولیه ندارد،!!! چگونه نماد و مدعی در سینما و خانه سینما است؟!؟!؟@
    • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خدا خیرتان بدهد. درد و رنج بیماری یک طرف و فشار هزینه درمان هم یک طرف.
    • IR ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      روحش.شاد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها