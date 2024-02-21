پیگیر درمان پردیس افکاری هستیم/ افزایش یک سانس به اکران نوروز

به گزارش خبرنگار مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، درباره پیگیری سازمان برای روند درمانی پردیس افکاری بازیگر با سابقه سینما و تئاتر که به تازگی در بیمارستان بستری شده است، به خبرنگار مهر گفت: شامگاه ۱ اسفند خبر بستری شدن خانم پردیس افکاری در بیمارستان را به من اطلاع دادند.

وی ادامه داد: دوستان صندوق اعتباری هنر و وزارت ارشاد مطلع هستند و سازمان سینمایی نیز پیگیر روند درمان ایشان است. وظیفه ما پیگیری این ماجرا است.

خزاعی تاکید کرد: وظیفه ما است که هر هنرمندی دچار مشکل می‌شود با جدیت پیگیری و مشکلاتش را مرتفع کنیم.

رییس سازمان سینمایی درباره در نظر گرفتن سانس اکران ویژه در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان برای سالن‌های سینما، تصریح کرد: در جلساتی که داشتیم صحبت‌هایی برای در نظر گرفتن سانس فوق‌العاده ۱۲ تا ۲ بامداد در ایام نوروز مطرح شده است. در حال رایزنی با دستگاه‌های مختلف برای گرفتن مجوز اکران ۱۲ تا ۲ نیمه شب یا ۲۳ تا ۱ بامداد هستیم تا این سانس هم به نوبت اکران نوروز اضافه شود.

وی یادآور شد: مردم در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در ساعات شب امکان بیشتری برای حضور در فضاهای فرهنگی و هنری دارند و از این رو در تلاش هستیم سانس فوق‌العاده پایان شب را به اکران فیلم‌ها در ایام نوروز اضافه کنیم.